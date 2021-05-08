وفاة المستشار جابر المراغي قاضي محاكمة "حريق محطة مصر"

توفي المستشار جابر المراغي رئيس محكمة جنايات القاهرة عصر اليوم.

وكان المستشار الدكتور جابر المراغي صاحب حكم معاقبة المتهمين في واقعة حريق قطار محطة مصر والذي راح ضحيته عشرات الركاب.

وكان للمستشار كلمة تاريخية قبل إصدار الحكم في القضية حيث أكد أن المصريين دمعت قلوبهم على أناس كتب القدر أن يكونوا ضحايا إهمال جسيم دون جريرة اقترفوها سوى ثقتهم في مرفق السكة الحديد.

وأشار إلى أن المصريين اعتادوا العيش وسط كوارث لوسائل النقل المختلفة، في الوقت الذي لم يتحرك المشرع لوضع الجزاء العادل ممن حرموا حرموا الآباء من فلذات أكبادهم، والزوجات من أزواجهم، مختتما: "هذه الجرائم تهز المجتمع من أركان".

وكان الدكتور المراغى عبر عن رأيه أمام مجلس النواب في جلسة مناقشة تعديلات قانون الإجراءات الجنائية الذي أعدته الحكومة، قائلا: "المشروع دلع المتهم فأعطى للمحكوم عليه فى الغياب دون أن يكون هناك رادع إذا غاب، وأرى إعادة الإجراءات بحيث إذا لم يحضر المحكوم عليه تندب المحكمة محاميا وتفصل فى الدعوى".

ونعى نادي قضاة مصر المستشار المراغى، داعيا أن يرحمه الله ويلهم أهله وذويه الصبر.