رامز جلال يشوق جمهوره للحلقة الجديد من عقله طار .. شاهد

شوق الفنان رامز جلال متابعية لـ الحلقة الجديدة من برنامج “ رامز عقلة طار ” ونشر عددة صور له عبر صفحته الرسمية بموقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".

وعلق رامز جلال قائلا " معانا ومعاكم.. ؟

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يحل المذيع السعودى على العليانى، ضحية فى مقلب برنامج "رامز عقلة طار"، الذى يقدمه الفنان رامز جلال، المذاع عبر شاشة إم بي سي مصر، مساء اليوم.

ووقع العديد من الفنانيين ونجوم الرياضة ومنهم مغني المهرجانات حمو بيكا والراقصة الاستعراضية لوردينا، ضحية لمقلب الفنان رامز جلال، فى برنامجه "رامز عقله طار" الذى يُعرض على قناة "mbc مصر".