الأمن يكشف حقيقة فيديو بيع الحيوانات البرية بسوق الجمعة

كشفت أجهزة الأمن ملابسات تداول مقطع فيديو على موقع التواصل الإجتماعى فيس بوك يظهر خلاله أحد الأشخاص يقوم بعرض بعض الحيوانات البرية للبيع بسوق الجمعة بالقاهرة، وضبط مرتكب الواقعة.

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تم تداوله على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" بشأن مقطع فيديو يظهر خلاله أحد الأشخاص يقوم بعرض بعض الحيوانات البرية للبيع بسوق الجمعة بمنطقة السيدة عائشة - بدائرة قسم شرطة الخليفة بالقاهرة.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن تحديد وضبط مرتكب الواقعة (بائع – مقيم بدائرة قسم شرطة شبرا الخيمة ثان بالقليوبية) ، وبحوزته عدد من الحيوانات والطيور البرية.

وبمواجهته أقر بتحصله على المضبوطات من عدد من الصيادين بمحافظة مطروح "لا يمكنه الإرشاد عنهم" بقصد الإتجار ، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.