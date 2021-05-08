البحوث الفلكية: الصين ستسيطر على الصاروخ Long March 5B فى هذه الحالة

قال الدكتور جاد القاضى رئيس المعهد القومى للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية ، أن كافة الاحتمالات واردة بالنسبة لتوقيت ومكان دخول الصاروخ الصيني Long March 5B الغلاف الجوى.

وأضاف القاضي، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج “اليوم” المذاع عبر “دى ام سى” أن الصاروخ Long March 5B مازال يسبح فى مداره حول الأرض بارتفاعات تتراوح بين 160 إلى 360 كم، وبسرعة متوسطة 28 ألف كم فى الساعة.

وتابع رئيس المعهد القومى للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، أن الصاروخ الصينى Long March 5B يلف حول الأرض 16 مرة فى اليوم، الأمر الذي يجعل توقع مكان سقوطه أما صعب.

وأضاف جاد القاضى، أن من الاحتمالات القوية، هو امكانية اعادة سيطرة الصين على التحكم فى الصاروخ حال قربه من الغلاف الجوي للأرض.

وأوضح رئيس المعهد القومى للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، أن معظم مكونات الصاروخ تحترق بمجرد دخوله للمجال الجوى،اما باقى الاجزاء تنزل على الارض.