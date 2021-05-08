عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

البحوث الفلكية: الصين ستسيطر على الصاروخ Long March 5B فى هذه الحالة

صدى البلد

قال  الدكتور جاد القاضى رئيس المعهد القومى للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية  ، أن كافة الاحتمالات واردة بالنسبة لتوقيت ومكان دخول الصاروخ الصيني Long March 5B الغلاف الجوى.

وأضاف القاضي، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج “اليوم” المذاع عبر “دى ام سى” أن الصاروخ Long March 5B مازال يسبح فى مداره حول الأرض بارتفاعات تتراوح بين 160 إلى 360 كم، وبسرعة متوسطة 28 ألف كم فى الساعة.

وتابع رئيس المعهد القومى للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، أن الصاروخ الصينى Long March 5B يلف حول الأرض 16 مرة فى اليوم، الأمر الذي يجعل توقع مكان سقوطه أما صعب.

وأضاف جاد القاضى، أن  من الاحتمالات القوية، هو امكانية اعادة سيطرة الصين على التحكم فى الصاروخ حال قربه من الغلاف الجوي للأرض.

وأوضح رئيس المعهد القومى للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، أن معظم مكونات الصاروخ تحترق بمجرد دخوله للمجال الجوى،اما باقى الاجزاء  تنزل على الارض.

Long March 5B الصاروخ الصيني الصاروخ أخبار التوك شو اليوم صدى البلد

ترشيحاتنا

حياة كريمة تسدد ديون جرجس وتدعمه بـ ورشة لإصلاح الدراجات

مفتي الجمهورية: لابد من الرجوع للطبيب الثقة في الحالات التي تتطلب الإفطار

قاتل للنفس الأخير.. ماذا قال المسماري إرهابي الواحات عن بطولة ضابط مصري

أدعية ليلة القدر عند سماع أذان المغرب .. 59 دعاء رددها النبي ليلة 27 رمضان

بينها القاهرة والإسكندرية.. الطيران السعودي يستأنف رحلاته لـ 43 مطارا دوليا

دعاء إفطار الصائم عند غيره .. 9 كلمات حث عليها النبي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بث مباشر.. شاهد الصاروخ الصيني التائه يقترب من الأرض في مشهد مرعب

قرب مصر.. إعلان الطوارئ بدولة عربية استعداداً لسقوط الصاروخ الصيني

وجهة محتملة جديدة.. الصاروخ الصيني التائه سيسقط غداً الأحد في هذا المكان

تطور خطير.. الفضاء الروسية تحدد موعد ومكان سقوط الصاروخ الصيني التائه|شاهد

إصابة ثلاث أشخاص بينهم أمينى شرطة فى انقلاب سيارة على طريق جمصة

البحوث الفلكية يعلن أول أيام عيد الفطر المبارك

الأرصاد تعلن موعد انكسار الموجة الحارة وسقوط الأمطار.. شاهد

عامل ينتحر بالدقهلية رفضت والدته زواجه لصغر سنه

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تنسيقية شباب الأحزاب تحقق حلم أمريكية مصابة بالسرطان في زيارة مصر

امرأة تكتشف مخابئ مرعبة في منزلها الجديد.. شاهد ماذا وجدت بداخلها .. صور

احذري السكر.. هؤلاء النساء الأكثر عرضة للإصابة بسرطان الأمعاء

من هاتف والدته.. طفل يشتري بـ39 ألف جنيه مصاصات سبونج بوب|صور

فيديو

فيديوجراف.. ماذا يحدث في حي الشيخ جراح على يد الإسرائيليين؟

أماكن متوقعة لسقوط الصاروخ الصيني "فيديوجراف"

فيديوجراف.. الأماكن المحظورة والمستثناة في قرارات رئيس الوزراء

فيديوجراف.. ضوابط صلاة عيد الفطر 2021

المزيد

ساحة رأي

محمد صبري يكتب: الاختيار مش اختيار

بيري محمد تكتب: حديث مع الروح

د. عصام الهادى يكتب: الدعاء والليالى العشر

د. صلاح عبد الجابر عيسى يكتب: الصِّيام

رحاب حمدي عبدالنبي تكتب: يوم العيد

مصطفى الشيمى يكتب : شروق ... !

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. جهاد عودة

المواقع المصرية ومتغيرات الشرق الأوسط: المرونة النفسية

إسلام كمال

السحر الأسود فى رمضان!

د.طارق منصور

شيرين والوحي الإلهي

أحمد فرغلى رضوان

صعيد شبه الصعيد !

مجدي أبوزيد

روحانيات رمضان وتسامح العيد

إيمان الدربي

خلي بالك من زيزي

شريف سمير

نبيذ «الفخرانى».. وخادمه «طريف»!

مروة لطفي

أحلم بدراما إنسانية

اﻟﻤﺰﻳﺪ