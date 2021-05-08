مستني جول في الأهلي .. بن شرقى يشعل فيسبوك بصورة له | شاهد

نشر بن شرقى لاعب نادى الزمالك صورة له قبل مباراة القمة بين الأهلي والزمالك، وذلك من خلال حسابه الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى “ فيسبوك ”.

و تفاعل معه عدد كبير من متابعيه وجاءت أبرز التعليقات كالآتي:

العالمي الحريف اللي مفيش منه اتنين

مستني جوووووول ف الاهلى ي غالى ربنا ينصركم ان شاء الله

عاوزين تلاته فالشناوي يابن شرقي



تتجه أنظار عشاق الكرة المصرية مساء الإثنين 10 - 5 -2021 لـ إستاد القاهرة لمتابعة مباراة القمة بين الأهلي والزمالك في إطار الجولة الـ 21 من بطولة الدوري.

وستنطلق المباراة في تمام الساعة التاسعة والنصف مساء على إستاد القاهرة وتذاع عبر قناة "أون تايم سبورت".

ويحتل فريق الزمالك صدارة جدول الدوري برصيد 44 نقطة جمعها من 20 مباراة بينما يحتل الأهلي المركز الثاني برصيد 40 نقطة من 18 مباراة، ويتبقى له جولتان مؤجلتان.