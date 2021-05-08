روني ينجح في قيادة ديربي كاونتي للبقاء بالدرجة الأولى

نجح واين روني نجم مانشستر يونايتد السابق والمدير الفني الحالي لفريق دربي كاونتي في البقاء بالدوري الدرجة الاولي الانجليزي بتعادل مثير أمام شيفيلد ويدنيزداي .

وانتهت المباراة بين دربي كاونتي وشيفيلدويدنيزداي ينتيجة 3 اهداف لكل منهم في المباراة التي اقيمت علي ملعب برايد بارك ضمن منافسات الجولة ال46 من دوري الدرجة الاولي الانجليزي .

بهذه النتيجة يصعد فريق دربي كاونتي "واين روني" للمركز الـ 21 برصيد 44 نقطة

وهبط كلا من شيفيلد يونايتد ويدنيزداي

تجربة تدريب ديربي كاونتي هي المهمة الاولى لواين روني في عالم التدريب بعد اعتزاله كرة القدم