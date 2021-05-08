عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

قصر النيل وثانية واحدة .. دينا الشربينى تعيش حالة نشاط فنى

دينا الشربينى
دينا الشربينى

حالة من النشاط الفنى تعيشها الفنانة دينا الشربينى، حيث سيعرض لها فى عيد الفطر فيلم “ثانية واحدة” والذى يقوم ببطولته مع مصطفى خاطر ويعرض حاليا لها مسلسل “قصر النيل”. 

أعلنت الفنانة دينا الشربيني عبر صفحتها الرسمية بموقع فيسبوك، موعد طرح فيلمها الجديد الذي تشارك فيه البطولة مع مصطفى خاطر «ثانية واحدة»، بعد أيام من الكشف عن البوستر الرسمي.

ونشرت دينا الشربيني بوستر الفيلم الذي ظهر فيه مصطفى خاطر بجسد طفل   وعلقت عليه قائلة: "فيلم ثانية واحدة.. عيد الفطر"، وسيكون متاحا للجمهور.

طرحت دينا الشربيني أمس، بوستر مسلسلها الرمضاني الجديد " قصر النيل" الذي تقوم ببطولته مع ريهام عبد الغفور، صبري فواز، أحمد خالد صالح، محمود البزاوي. 

ثانية واحدة إخراج أكرم فريد وتأليف مصطفى حمدي، ويشارك في بطولته فتحي عبد الوهاب، سوسن بدر، أوس أوس، محمود حميدة، ويزو وعلا رشدي. 

قصر النيل 

وكانت طرحت دينا الشربيني ، بوستر مسلسلها الرمضاني الجديد " قصر النيل" الذي تقوم ببطولته مع ريهام عبد الغفور، صبري فواز، أحمد خالد صالح، محمود البزاوي

المسلسل الذي يعرض على شاشة MBC مصر، ومنصة شاهد.نت، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي، وهو تأليف محمد سليمان عبد المالك وإخراج خالد مرعي.

دينا الشربيني تنتهى من تصوير مسلسل قصر النيل

مسلسل قصر النيل.. دينا الشربيني تكتشف مكان منصور السيوفي

يشارك في بطولة مسلسل قصر النيل كل من ريهام عبد الغفور، صبري فواز، أحمد مجدي، أحمد خالد صالح، صلاح عبد الله، ومحمود البزاوي.

وانتهى دينا الشربينى من تصوير آخر مشاهد المسلسل الرمضاني  " قصر النيل" وهو العمل الذى يتواصل عرضه حاليا عبر MBC مصر و MBC دراما و منصة شاهد وشاهد vip.

ويحقق منذ بداية عرضه وحتى الأن  نسب مشاهدة مرتفعة حيث أنه يحتل المركز الرابع  في نسب المشاهدة عبر منصة شاهد الإلكترونية طبقا للمنصة نفسها. 

"قصر النيل" للمنتج محمد مشيش من إنتاج I productions وتلعب بطولته النجمة دينا الشربيني وهو من تأليف محمد سليمان عبد الملك.وإخراج خالد مرعي.

العمل التعاون الرابع بين دينا  والمنتج محمد مشيش بعد جراند اوتيل وزي الشمس ولعبة النسيان.

وتدور أحداث العمل في ستينات القرن الماضي في إطار من الإثارة والتشويق من خلال جريمة كبيرة  مراحل حل لغزها  ويدور في مرحلة زمنية مر عليها ما يقرب من ستين عاما .

دينا الشربيني مصطفى خاطر فيلم ثانية واحدة مسلسل “قصر النيل” أخبار دينا الشربيني

موضوعات متعلقة

على جهاز التنفس.. تطورات الحالة الصحية لـ نادية العراقية

فريدة سيف النصر تعلن تعافيها من فيروس كورونا

عربى الجنسية.. من هو ضحية رامز عقله طار اليوم؟

المداح الحلقة 26.. مفاجأة حمادة هلال شقيق نسرين طافش ومحاولة انتحار سهيلة

ترشيحاتنا

حياة كريمة تسدد ديون جرجس وتدعمه بـ ورشة لإصلاح الدراجات

مفتي الجمهورية: لابد من الرجوع للطبيب الثقة في الحالات التي تتطلب الإفطار

قاتل للنفس الأخير.. ماذا قال المسماري إرهابي الواحات عن بطولة ضابط مصري

أدعية ليلة القدر عند سماع أذان المغرب .. 59 دعاء رددها النبي ليلة 27 رمضان

بينها القاهرة والإسكندرية.. الطيران السعودي يستأنف رحلاته لـ 43 مطارا دوليا

دعاء إفطار الصائم عند غيره .. 9 كلمات حث عليها النبي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بث مباشر.. شاهد الصاروخ الصيني التائه يقترب من الأرض في مشهد مرعب

قرب مصر.. إعلان الطوارئ بدولة عربية استعداداً لسقوط الصاروخ الصيني

وجهة محتملة جديدة.. الصاروخ الصيني التائه سيسقط غداً الأحد في هذا المكان

تطور خطير.. الفضاء الروسية تحدد موعد ومكان سقوط الصاروخ الصيني التائه|شاهد

إصابة ثلاث أشخاص بينهم أمينى شرطة فى انقلاب سيارة على طريق جمصة

البحوث الفلكية يعلن أول أيام عيد الفطر المبارك

الأرصاد تعلن موعد انكسار الموجة الحارة وسقوط الأمطار.. شاهد

عامل ينتحر بالدقهلية رفضت والدته زواجه لصغر سنه

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تنسيقية شباب الأحزاب تحقق حلم أمريكية مصابة بالسرطان في زيارة مصر

امرأة تكتشف مخابئ مرعبة في منزلها الجديد.. شاهد ماذا وجدت بداخلها .. صور

احذري السكر.. هؤلاء النساء الأكثر عرضة للإصابة بسرطان الأمعاء

من هاتف والدته.. طفل يشتري بـ39 ألف جنيه مصاصات سبونج بوب|صور

فيديو

فيديوجراف.. ماذا يحدث في حي الشيخ جراح على يد الإسرائيليين؟

أماكن متوقعة لسقوط الصاروخ الصيني "فيديوجراف"

فيديوجراف.. الأماكن المحظورة والمستثناة في قرارات رئيس الوزراء

فيديوجراف.. ضوابط صلاة عيد الفطر 2021

المزيد

ساحة رأي

محمد صبري يكتب: الاختيار مش اختيار

بيري محمد تكتب: حديث مع الروح

د. عصام الهادى يكتب: الدعاء والليالى العشر

د. صلاح عبد الجابر عيسى يكتب: الصِّيام

رحاب حمدي عبدالنبي تكتب: يوم العيد

مصطفى الشيمى يكتب : شروق ... !

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. جهاد عودة

المواقع المصرية ومتغيرات الشرق الأوسط: المرونة النفسية

إسلام كمال

السحر الأسود فى رمضان!

د.طارق منصور

شيرين والوحي الإلهي

أحمد فرغلى رضوان

صعيد شبه الصعيد !

مجدي أبوزيد

روحانيات رمضان وتسامح العيد

إيمان الدربي

خلي بالك من زيزي

شريف سمير

نبيذ «الفخرانى».. وخادمه «طريف»!

مروة لطفي

أحلم بدراما إنسانية

اﻟﻤﺰﻳﺪ