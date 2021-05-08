قصر النيل وثانية واحدة .. دينا الشربينى تعيش حالة نشاط فنى

حالة من النشاط الفنى تعيشها الفنانة دينا الشربينى، حيث سيعرض لها فى عيد الفطر فيلم “ثانية واحدة” والذى يقوم ببطولته مع مصطفى خاطر ويعرض حاليا لها مسلسل “قصر النيل”.

أعلنت الفنانة دينا الشربيني عبر صفحتها الرسمية بموقع فيسبوك، موعد طرح فيلمها الجديد الذي تشارك فيه البطولة مع مصطفى خاطر «ثانية واحدة»، بعد أيام من الكشف عن البوستر الرسمي.

ونشرت دينا الشربيني بوستر الفيلم الذي ظهر فيه مصطفى خاطر بجسد طفل وعلقت عليه قائلة: "فيلم ثانية واحدة.. عيد الفطر"، وسيكون متاحا للجمهور.

طرحت دينا الشربيني أمس، بوستر مسلسلها الرمضاني الجديد " قصر النيل" الذي تقوم ببطولته مع ريهام عبد الغفور، صبري فواز، أحمد خالد صالح، محمود البزاوي.

ثانية واحدة إخراج أكرم فريد وتأليف مصطفى حمدي، ويشارك في بطولته فتحي عبد الوهاب، سوسن بدر، أوس أوس، محمود حميدة، ويزو وعلا رشدي.

قصر النيل

وكانت طرحت دينا الشربيني ، بوستر مسلسلها الرمضاني الجديد " قصر النيل" الذي تقوم ببطولته مع ريهام عبد الغفور، صبري فواز، أحمد خالد صالح، محمود البزاوي

المسلسل الذي يعرض على شاشة MBC مصر، ومنصة شاهد.نت، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي، وهو تأليف محمد سليمان عبد المالك وإخراج خالد مرعي.

يشارك في بطولة مسلسل قصر النيل كل من ريهام عبد الغفور، صبري فواز، أحمد مجدي، أحمد خالد صالح، صلاح عبد الله، ومحمود البزاوي.

وانتهى دينا الشربينى من تصوير آخر مشاهد المسلسل الرمضاني " قصر النيل" وهو العمل الذى يتواصل عرضه حاليا عبر MBC مصر و MBC دراما و منصة شاهد وشاهد vip.

ويحقق منذ بداية عرضه وحتى الأن نسب مشاهدة مرتفعة حيث أنه يحتل المركز الرابع في نسب المشاهدة عبر منصة شاهد الإلكترونية طبقا للمنصة نفسها.

"قصر النيل" للمنتج محمد مشيش من إنتاج I productions وتلعب بطولته النجمة دينا الشربيني وهو من تأليف محمد سليمان عبد الملك.وإخراج خالد مرعي.

العمل التعاون الرابع بين دينا والمنتج محمد مشيش بعد جراند اوتيل وزي الشمس ولعبة النسيان.

وتدور أحداث العمل في ستينات القرن الماضي في إطار من الإثارة والتشويق من خلال جريمة كبيرة مراحل حل لغزها ويدور في مرحلة زمنية مر عليها ما يقرب من ستين عاما .