الجيش اليمني يصد هجوم واسع لميليشيا الحوثي

أعلن الجيش اليمني والمقاومة صد هجوم واسع للميليشيات الحوثية على امتداد جبهتي المشجح وصرواح غرب مأرب اليمنية.

وقال مصدر عسكري وفق ما نقلته وسائل الإعلام السعودية إن الجيش الوطني والمقاومة تمكنوا من التصدي لهجوم واسع للميليشيات الحوثية على امتداد جبهتي المشجح وصرواح غرب مأرب، والتي دارت فيها معارك شرسة لعدة ساعات تكبدت فيها الميليشيات الحوثية خسائر فادحة في العتاد والأرواح.

وأوضح المصدر أن الهجوم استمر من ساعات المساء الأولى وحتى صباح اليوم والذي قتل خلالها 45 من عناصر الميليشيات الحوثية، بينهم قيادات ميدانية وعشرات الجرحى، فيما لاذ بقية العناصر المهاجمة بالفرار، تحت ضربات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية.

كما شارك طيران تحالف دعم الشرعية بعدة غارات جوية في المعركة، وتمكن من تدمير عربة نوع pmp2 وإحراق آليتين أخرى وقتل وجرح من كان على متنها.