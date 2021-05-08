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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

جامعة سوهاج: استكمال العام الدراسي بعد العيد بالتعليم الهجين

الدكتور احمد عزيز
الدكتور احمد عزيز رئيس الجامعة

عقد مجلس عمداء جامعة سوهاج، جلسة طارئة صباح اليوم برئاسة الدكتور احمد عزيز رئيس الجامعة، لمناقشة آليات تنفيذ ما جاء بالمجلس الأعلى للجامعات .

 

ووجه رئيس الجامعة بضرورة الانتهاء مما تبقى من مقررات الفصل الدراسي الثاني من محاضرات ودروس عملية بعد إجازة العيد مباشرة بأستخدام التعليم الهجين، وذلك استعدادا لامتحانات نهاية العام المذمع إجرائها خلال شهر يونيو القادم،  باستثناء كلية الطب التي سوف يتم إعلانه بواسطة إدارة الكلية، وهو نظام التدريس الذي تم إقراره منذ بداية العام

 

وقد أوضح عزيز ان الكليات سوف تبدأ فى وضع الخطة الزمنية للامتحانات واعلانها للطلاب، بعد إجازة عيد الفطر،  مشيرا الى ضرورة مراعاة ظروف الطلاب خلال هذه الفترة عند وضع اسئلة الامتحانات، مؤكدا على فتح المدن الجامعية بعد إجازة العيد مباشرة .

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وقال الدكتور صفا محمود السيد، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، ان  امتحانات الميدتيرم والشفوى ستجرى فى اوراق منفصلة أثناء اداء امتحانات نهاية العام ويترك لكل كلية تحديد موعد الامتحانات العملية خلال الفترة القادمة .

 

 واضاف صفا انه تم التوجيه بأن تكون مشروعات التخرج فى الكليات المعنية ( الهندسة _التعليم الصناعى _ والاثار _ علوم ) بعد نهاية الامتحانات التحريرية لأعطاء الطلاب فرصة للتركيز فيها بعد نهاية الامتحانات .

 

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من الجدير بالذكر ان الاجتماع وجه قطاع خدمة المجتمع والادارة العامة للشئون الادارية وقطاع الامن الادارى بالجامعة، الى ضرورة تطبيق الاجراءات الاحترازية أثناء فترة الدراسة والامتحانات.

 

اجتمع المجلس الأعلى للجامعات برئاسة الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بعد ظهر اليوم الخميس، عبر تقنية الفيديو كونفرانس؛ لمتابعة سير الدراسة بالجامعات وبدء الاستعداد لامتحانات نهاية العام الدراسي الجامعي 2020/2021.

 

وجه الوزير الجامعات ببدء إعداد جداول امتحانات نهاية العام الدراسي، بحيث تبدأ الامتحانات خلال شهر يونيو وتنتهي مع بداية شهر يوليو بكافة الجامعات، وإعلانها للطلاب قبل بدء الامتحانات بوقت كافٍ، وبدء استعداد الجامعات لعقد امتحانات نهاية العام الدراسي، وإعداد كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة في هذا الشأن من الآن، بما يضمن حسن سير الامتحانات، وسلامة الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والعاملين، من خلال منع تكدس الطلاب بمدرجات الامتحانات، ومراعاة التباعد الاجتماعي الكافٍ بين الطلاب والاستفادة من كافة إمكانات الجامعات في إجراء الامتحانات بكامل الانضباط.

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