حياة كريمة تسدد ديون جرجس وتدعمه بـ ورشة لإصلاح الدراجات

تناول برنامج “حياة كريمة”، المذاع على قناة "دي إم سي"، اليوم الجمعة قصة الشاب جرجس وزوجته من محافظة المنيا.

و قال“جرجس” لأسرة البرنامج، أنه يكافح منذ الصغر ويعمل فى إصلاح الدراجات (العجل)، وتمكن من الزواج، وعليه بعض الديون.

وأشار جرجس، إلى أن أسرته تتكون من 5 أفراد، وتساعده زوجته فى إصلاح العجل، معقبا:" نفسى اربى ولادى كويس".

وقال جيران جرجس، أنه شاب يعمل جاهدا رغم أعاقته الحركية،ومن الممكن مساعدته فى مجال عمله.

وفاجأت أسرة برنامج حياة كريمة “جرجس ” بتوفير ورشة عجل به كام الاكسسوارات وما يحتاجه إصلاح العجل، إضافة إلى سداد ديونه.

https://fb.watch/5mugELHslw/