عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

حياة كريمة تسدد ديون جرجس وتدعمه بـ ورشة لإصلاح الدراجات

جرجس
جرجس

تناول برنامج “حياة كريمة”، المذاع على قناة "دي إم سي"، اليوم الجمعة قصة الشاب جرجس وزوجته من محافظة المنيا.

و قال“جرجس” لأسرة البرنامج، أنه يكافح منذ الصغر ويعمل فى إصلاح الدراجات (العجل)، وتمكن من الزواج، وعليه بعض الديون. 

وأشار جرجس، إلى أن أسرته تتكون من 5 أفراد، وتساعده زوجته فى إصلاح العجل، معقبا:" نفسى اربى ولادى كويس".

وقال جيران جرجس، أنه شاب يعمل جاهدا رغم أعاقته الحركية،ومن الممكن مساعدته فى مجال عمله.

وفاجأت أسرة برنامج حياة كريمة “جرجس ” بتوفير ورشة عجل به كام الاكسسوارات وما يحتاجه إصلاح العجل، إضافة إلى سداد ديونه.

https://fb.watch/5mugELHslw/

 

حياة كريمة الشاب جرجس محافظة المنيا إصلاح العجل ورشة عجل

ترشيحاتنا

طريقة تحضير مهلبية الدوم .. خطوة بخطوة

فيراري بورتوفينو M تحصل على لمسات قوية من MANSORY

حياة كريمة تسدد ديون جرجس وتدعمه بـ ورشة لإصلاح الدراجات

مفتي الجمهورية: لابد من الرجوع للطبيب الثقة في الحالات التي تتطلب الإفطار

قاتل للنفس الأخير.. ماذا قال المسماري إرهابي الواحات عن بطولة ضابط مصري

أدعية ليلة القدر عند سماع أذان المغرب .. 59 دعاء رددها النبي ليلة 27 رمضان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بث مباشر.. شاهد الصاروخ الصيني التائه يقترب من الأرض في مشهد مرعب

قرب مصر.. إعلان الطوارئ بدولة عربية استعداداً لسقوط الصاروخ الصيني

وجهة محتملة جديدة.. الصاروخ الصيني التائه سيسقط غداً الأحد في هذا المكان

تطور خطير.. الفضاء الروسية تحدد موعد ومكان سقوط الصاروخ الصيني التائه|شاهد

إصابة ثلاث أشخاص بينهم أمينى شرطة فى انقلاب سيارة على طريق جمصة

البحوث الفلكية يعلن أول أيام عيد الفطر المبارك

الأرصاد تعلن موعد انكسار الموجة الحارة وسقوط الأمطار.. شاهد

عامل ينتحر بالدقهلية رفضت والدته زواجه لصغر سنه

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تنسيقية شباب الأحزاب تحقق حلم أمريكية مصابة بالسرطان في زيارة مصر

امرأة تكتشف مخابئ مرعبة في منزلها الجديد.. شاهد ماذا وجدت بداخلها .. صور

احذري السكر.. هؤلاء النساء الأكثر عرضة للإصابة بسرطان الأمعاء

من هاتف والدته.. طفل يشتري بـ39 ألف جنيه مصاصات سبونج بوب|صور

فيديو

فيديوجراف.. ماذا يحدث في حي الشيخ جراح على يد الإسرائيليين؟

أماكن متوقعة لسقوط الصاروخ الصيني "فيديوجراف"

فيديوجراف.. الأماكن المحظورة والمستثناة في قرارات رئيس الوزراء

فيديوجراف.. ضوابط صلاة عيد الفطر 2021

المزيد

ساحة رأي

محمد صبري يكتب: الاختيار مش اختيار

بيري محمد تكتب: حديث مع الروح

د. عصام الهادى يكتب: الدعاء والليالى العشر

د. صلاح عبد الجابر عيسى يكتب: الصِّيام

رحاب حمدي عبدالنبي تكتب: يوم العيد

مصطفى الشيمى يكتب : شروق ... !

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. جهاد عودة

المواقع المصرية ومتغيرات الشرق الأوسط: المرونة النفسية

إسلام كمال

السحر الأسود فى رمضان!

د.طارق منصور

شيرين والوحي الإلهي

أحمد فرغلى رضوان

صعيد شبه الصعيد !

مجدي أبوزيد

روحانيات رمضان وتسامح العيد

إيمان الدربي

خلي بالك من زيزي

شريف سمير

نبيذ «الفخرانى».. وخادمه «طريف»!

مروة لطفي

أحلم بدراما إنسانية

اﻟﻤﺰﻳﺪ