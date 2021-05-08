100 كم في 3.2 ثانية.. طرح السيارة كوينيجسيج الخارقة للبيع بسعر خيالي| صور

تعتبر السيارة كوينيجسيج واحدة من اقوى إصدارات الصانع السويدي، حيث أطلق منها 29 نسخة فقط حول العالم، وكان الإصدار الأول لها في عام 2008، وبعد مرور 13 عاما على تصنيع هذه السيارة الخارقة يتم الآن عرضها للبيع بعد أن قطعت مسافات تصل إلى 1.541 ميل أي ما يعادل 2480 كيلو/متر.

وتحتوي كوينيجسيج CCX على محرك ثماني الاسطوانات من طراز V8، سعة 4700 سي سي، متصل بشاحن توربيني، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 806 حصان، مع عزم أقصى للدوران يقدر بـ 920 نيوتن/متر، بينما تستمد العجلات أوامر التسارع عبر ناقل حركة "مانيوال" سداسي السرعات.

ومن خلال تلك القدرات الفنية، تستطيع كوينيجسيج CCX أن تتسارع من نقطة الثبات 0 حتى تصل إلى سرعة 100 كم، خلال فترة زمنية تقدر بـ 3.2 ثانية فقط، مع سرعة قصوى تصل إلى 245 ميل/ساعة أي ما يعادل 395 كم/ساعة.

ويعكس التصميم الخارجي للسيارة العديد من المفاهيم المستخدمة في إنشاء هذه النسخة الخارقة، حيث اعتمدت على عنصر الانسيابية والجمع بين الأداء الرياضية مما يمنحها أفضلية التعامل مع الحركة الديناميكية للهواء مع حصولها على أبواب ثنائية يتم فتحها بطريقة الأجنحة الطائرة، بالإضافة إلى الكثير من أنظمة التحكم والتي تعزز من أداء السيارة على الطريق.

وتشير التقارير إلي أن النسخة كوينيجسيج CCX يتم عرضها للبيع بقيمة قدرها 1.259.900 دولار أمريكي، أي ما يعادل قرابة الـ 20 مليون جنيه.