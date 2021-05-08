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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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حوادث

استغرقت 7 ساعات.. سوهاج الجامعي ينقذ حياة مواطن مُزق جسده بساطور

صدى البلد

قال الدكتور أحمد عزيز، رئيس جامعة سوهاج، إن فريقًا طبيًا بوحدة جراحات الوجه والفكين وأورام الرقبة بالمستشفى الجامعي، بإشراف الدكتور كمال الشرقاوي، رئيس الوحدة، نجح في إنقاذ حياة مريض مُزق جسده بساطور، بعد جراحة استغرقت 7 ساعات.

وأضاف "عزيز" في تصريحات صحفية، اليوم السبت، أنه رغم ظروف فيروس كورونا المستجد "كوفيد19"، التي تمر بها البلاد فإن مستشفى سوهاج الجامعي ما زالت تستقبل حالات الطوارئ والحالات الحرجة، وتتعامل معها بصورة عاجلة وتنفذ حياة المصابين.

وقال الدكتور حسان النعماني، القائم بعمل عميد كلية طب سوهاج ورئيس مجلس إدارة المستشفى الجامعي إن المريض قدم إلى المستشفى الجامعي مع آذان الفجر مصابًا بضربات، وطعنات متعددة بساطور، أدت إلى جروح قطعية بالوجه وقطع بالغدة النكافية وقطع بالعصب الوجهي السابع.

وجرح غائر بالرقبة أدى إلى تمزق بعضلات الرقبة المجاورة للفقرات العنقية ونزيف بأوردة وشرايين الرقبة، وجرح غائر بالظهر مع تهتك بعضلات الظهر، وجرح نافذ بعضلات الكتف وتهتك بغضروف مفصل الكتف.

وأوضح القائم بعمل عميد كلية طب سوهاج أن العملية استغرقت 7 ساعات متواصلة، مشيرًا إلى أن المريض خرج من العناية المركزة إلى القسم الداخلي بالمستشفى الجامعي، لافتًا إلى أن حالته الصحية مستقرة ويخضع للمتابعه والعلاج بالقسم.

وأضاف الدكتور إسلام عامر، مدرس جراحة الوجه والفكين وأورام الرقبة بمستشفى سوهاج الجامعي والذي أجرى العملية للمريض أنه جرى إجراء تدخل جراحي دقيق للمريض، لوقف النزيف ورتق العضلات والجروح تجميليًا، وإعادة توصيل أعصاب الوجه وقناة الغدة النكافية، باستخدام تقنية الجراحات الميكروسكوبية.

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وضم الفريق الطبي كل من الدكتور إسلام عامر، مدرس جراحة الوجه والفكين وأورام الرقبة، والدكتور حاتم الشاذلي أخصائي جراحة الوجه والفكين، والدكتور محمود فهمي طبيب مقيم بقسم الجراحة العامة، والدكتورة مروة محروس مدرس التخدير والعناية المركزة.

والدكتورة سمر ثابت مدرس مساعد التخدير، والدكتور أحمد عزمي معيد بقسم التخدير، والدكتور زياد أحمد طبيب مقيم، والدكتور ياسر عثمان مدرس جراحة العظام، والدكتور أحمد عامر مدرس مساعد جراحة العظام، والدكتور إسلام عبدالصبور طبيب مقيم جراحة العظام.

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IMG-20210508-WA0045
IMG-20210508-WA0048
IMG-20210508-WA0048
جامعة سوهاج فيروس كورونا طبيب العناية المركزة حالات الطوارئ انقاذ جراحة تدخل جراحي

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