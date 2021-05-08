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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بالتقسيط على12 شهرا.. وزير الرياضة: فتح باب الحجز للدراجة الكهربائية الليلة

صدى البلد

عقد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ،اليوم السبت، مؤتمراً صحفياً موسعاً للإعلان عن تفاصيل طرح الوزارة للدراجات الكهربائية ضمن مبادرة "دراجتك صحتك" ، بحضور كل من الفريق عبد المنعم التراس رئيس الهيئة العربية لتصنيع، ومحمد الاتربي رئيس بنك مصر ، والدكتور محمود حسين رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، وعدد من قيادات الوزارة،.

أقيم المؤتمر بالمدينة الرياضية بالعاصمة الإدارية الجديدة والتي تعد واحدة من كبري مشروعات وزارة الشباب والرياضة لتقديم حزمة من الخدمات والأنشطة بفضل ما تمتلكه من بنية تحتية متنوعة.

وأعلن الدكتور أشرف صبحي أنه سيتم طرح عدد 265 دراجة كهربائية في مرحلتها الأولى، وسيتم الحصول عليها من خلال 
التسجيل والحجز عبر الرابط الإليكتروني الذى تطرحه الوزارة عبر منصاتها الاليكترونية في العاشرة مساء اليوم  مقابل  مبلغ 12 ألف جنيه سعر الدراجة الواحدة، ويتم تقسيط سعرها على مدار 12 شهراً.

واضاف وزير الرياضة أن الدراجات الكهربائية تأتي ضمن المبادرة التي تتبناها الوزارة "دراجتك صحتك" ، وضمن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية بنشر ثقافة استخدام الدراجات كوسيلة انتقال، فضلاً عن دورها الإيجابي في ممارسة المواطنين للرياضة.

وأوضح الدكتور أشرف صبحي أن اسعار الدراجات الهوائية التي طرحتها الوزارة الفترة الماضية تراوح أسعارها ما بين 1900 جنيه و 2400 جنيه سعر  وهو سعر أقل بنسبة 40% عن أسعار الدراجات خارج المبادرة، وهو أسلوب تنتهجه الوزارة في دعم الدراجات الهوائية والكهربائية مساهمةً في نشرها بصورة أكبر داخل المجتمع.
 

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