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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

زي القضاء والشرطة والجيش.. خالد الجندي : أتمنى محاسبة منتحلي صفة الشيوخ

خالد الجندي
خالد الجندي

قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إنه يتمنى محاسبة منتحلى صفة الشيوخ، أسوة بكل الوظائف الهامة مثل القضاء والشرطة والجيش. 

وأوضح «الجندى» في حلقة برنامج "لعلهم يفقهون" المذاع على فضائية "dmc" اليوم، السبت، أن ذلك لأهمية هذه الوظيفة -وظيفة الشيوخ- فى المجتمع وتأثير العاملين فيها على الناس.

وتابع: "الهبد بقى كتير أوى وتلاقى ناس تطلع على الشاشة وتعمل مقاطع على الإنترنت، تقول كلام دون علم او بينه، أنا بقول تفهموا واعلموا وبعد كده علموا الناس، الكلام فى العلم الشرعى أصبح مستباح، اتمنى محاسبة النصابين الذين ينتخبون صفة الشيوخ".

وكان في حلقة سابقة ، قد نبه عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إلى أن الذين يزعمون أنهم يرون الجن، ويظهرون على شاشات الفضائيات، هم نصابين.

ووصف الذين يزعمون أنهم يرون الجن، ويظهرون على شاشات الفضائيات، مدعين قدرتهم على إخراج الجن من أجساد البشر، بأن هؤلاء نصابين على حد وصفه.

وأضاف قائلاً: الهبيدة كثير عندنا على السوشيال ميديا، يا ابنى ده حتى سيدنا النبى محمد صلى الله عليه وسلم، لم ير الجن، وإنما أبلغه رب العالمين أن الجن يستمع إليه أثناء تلاوة القرآن الكريم، وإحنا عندنا تلاقى حد يظهر على الشاشة يقولك شايف عليها 100 جن طيب عدهم إزاى هبدميتر وخلاص". 

 

الشيخ خالد الجندي برنامج لعلهم يفقهون لعلهم يفقهون صفة الشيوخ خالد الجندي

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