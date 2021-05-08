لا تخافوا ولكن هزروا .. رامز جلال يروج لـ فيلم أحمد نوتردام.. شاهد

روج الفنان رامز جلال لـ فيلمه الجديد " أحمد نوتردام " ونشر بوستر الفيلم عبر صفحته بموقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".

وعلق رامز جلال قائلا " بسم الله توكلنا على الله والله المستعان

بوستر فيلم #أحمد_نوتردام ( لا تخافوا، ولكن هزروا ) .. عيد الفطر 2021

وربنا يتمها على خير و يكملها بالستر ".



فيلم "أحمد نوتردام" بطولة رامز جلال وغادة عادل وخالد الصاوي وبيومي فؤاد، تأليف لؤي السيد وإخراج محمود كريم وإنتاج وليد صبري.



وحل المذيع السعودى على العليانى، ضحية فى مقلب برنامج "رامز عقلة طار"، الذى يقدمه الفنان رامز جلال، المذاع عبر شاشة إم بي سي مصر، مساء اليوم.

ووقع العديد من الفنانيين ونجوم الرياضة ومنهم مغني المهرجانات حمو بيكا والراقصة الاستعراضية لوردينا، ضحية لمقلب الفنان رامز جلال، فى برنامجه "رامز عقله طار" الذى يُعرض على قناة "mbc مصر".