المالية تبيع أذون خزانة بقيمة 18.5 مليار جنيه .. اليوم

تستهدف وزارة المالية اعتبارا من اليوم الأحد، طرح أذون خزانة لتدبير الفجوة التمويلية بالموازنة العامة للدولة.



كشف تقرير صادر عن ادارة الدين العام بوزارة المالية و اطلع "صدي البلد" علي نسخة منه إنه من المقرر طرح أجلي 91 و 273 يوما بقيمة اجمالية تبلغ 18.5 مليار جنيه.



وبحسب ما ذكره التقرير فإنه من المخطط بيع أجل 91 يوما بـ 11 مليار جنيه و أجل 273 يوما بـ 7.5 مليار جنيه.



وتسعي وزارة المالية خلال الاسبوع الجاري لطرح أذون خزانة من سندات الخزانة بقيمة تبلغ 48 مليار جنيه موزعة علي 3 عطاءات أسبوعية .



ومع طرح وزارة المالية لأذون خزانة اليوم الاحد سيتبقي لها طرحين اثنين بقيمة تبلغ 29.5 مليار جنيه خلال يومي الاثنين والخميس من الاسبوع الجاري.

