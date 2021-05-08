مات أبى من أجل مصر.. رسالة مؤثرة من إبنة شهيد معركة الواحات

نشر الأعلامي رامي راضون، عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك، رسالة بخط يد “جودي” ابنه الشهيد المقدم محمد وحيد حبشي، وذلك بعدما سلطت حلقة أمس من مسلسل الاختيار 2 الضوء على حادث طريق الواحات الارهابي الذى وقع يوم 20 اكتوبر 2017 واسفر عن استشهاد 16 ضابطا من قوات الشرطة واصابة 13 اخرين ومصرع 15 عنصرا من العناصر الارهابية.

وجاء نص الرسالة :

“ الوطن اعز شئ على قلبك بعد الدين والعائلة اهم شئ ان يحفظ الله وطننا سالمة إنشاء الله. فقد قال الله تعالى فى كتابه ( ادخول مصر إن شاء الله أمنين) صدق الله العظيم. فالوطن كلمه عظمية يحيا من اجلها عظماء مثل ابي محمد وحيد لقد مات ابي فى سبيل الله من اجل مصر العظيمة وليقي تعيشو، محمد مدافع الواطن حارب العداء واستشهد ليقي تعيشو لولا ابي لكنتم ليسوا حين ”.

الشهيد محمد وحيد من مدينة المنيا، الابن الأكبر لوالده اللواء وحيد حبشى نائب مدير أمن السويس الأسبق، وكان متزوجا ولديه طفلين، توفيت والدته وهو في الثانوية العامة ومرض والده بعد ذلك بجلطة إدت الى شلل وفارق والده الحياة بعده ب 40 يوما ولم يكن علم حينها باستشهاد ابنه الأكبر.

تخرج في كلية الشرطة وعمل معاون مباحث قسم شرطة المنيا، ثم انتقل للعمل بوحدة مباحث مركز المنيا وآخر محطاته كانت جهاز الأمن الوطنى في القاهرة، وترقى إلى رتبة مقدم ونال الشهادة أثناء عملية تطهير بؤرة الواحات حيث تلقى إصابة نارية أودت بحياته.

ترك الشهيد المقدم محمد وحيد، 35 سنة، طفلين صغيرين هما: جودي ١١ سنة وأحمد ١٣ سنة واشترك في المأمورية عقب عودته من رحلة الحج، حيث اشتري "كفنه" وغسله بماء زمزم.

يذكر أن حادث الواحات الإرهابي كان ضمن مأموريتين من محافظتي الجيزة والفيوم لمداهمة تلك المنطقة، إلا أنه حال اقتراب المأمورية الأولى من مكان تواجد العناصر الإرهابية استشعروا بقدوم القوات وبادروا باستهدافهم باستخدام الأسلحة الثقيلة من جميع الاتجاهات فبادلتهم القوات إطلاق النيران لعدة ساعات مما أدى لاستشهاد 16 من القوات، بينهم 11 ضابطًا و4 مجندين ورقيب شرطة، وإصابة 13 بينهم 4 ضابط و9 مجندين، وخطفهم أحد ضباط مديرية أمن الجيزة.

وتابعت الوزارة أن قوات الأمن قامت في وقت لاحق بتمشيط المناطق المتاخمة لموقع الأحداث بمعرفة القوات المعاونة، وأسفر التعامل مع العناصر الإرهابية عن مقتل وإصابة 15 إرهابيًا، والذي تم إجلاء بعضهم.

ونعت الوزارة «الشهداء الأبرار الذين ضحوا بأرواحهم فداءً للوطن ودفاعًا عن المواطنين وأن ذلك لن يزيدهم إلا إصرارًا وعزيمه على الاستمرار في بذل المزيد من الجهد لاقتلاع جذور الإرهاب وحماية وطننا الغالي».