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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ديني

من يجب عليهم إخراج زكاة الفطر .. الأزهر للفتوى يوضح

صدى البلد

قال الشيخ أحمد عبدالحليم، عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية بالأزهر الشريف أن زكاة الفطر واجبة على الكبير والصغير وتم تحديد الحد الأدنى لها بقيمة 15 جنيها للفرد الواحد حتى المولود الصغير عليه زكاة فطر يخرجها عنه والده . 

 

وأضاف عبد الحليم ردا على سؤال تقول صاحبته : هل أخرج زكاة الفطر وانا أرملة وباخد معاش؟ ،  أن من تجب عليهم إخراج زكاة الفطر هو كل شخص يملك قوت يومه وقوت أسرته يوم العيد.

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متى تجب زكاة المال

سؤال ورد إلى البث المباشر للفتوى الذي يقدمه موقع «صدى البلد» عبر صفحته بـ«فيسبوك»، بالتعاون مع مركزالأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، للرد على أسئلة القراء.

أوضح الشيخ محمد العليمي عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى أن زكاة المال اذا بلغ النصاب 85 جرام ذهب وحال عليه الحول .

في سياق آخر، قال مركز الأزهر العالمي للفتوى إن الأخذ بالأسباب عبادةٌ واجبةٌ، وسُنَّة كونية، وشريعة ربانية، يجب الأخذ بها، مع ضرورة اليقين في الله تعالىٰ، وعدم الاعتقاد بأن الأسباب تؤَثِّر بذاتها؛ قال تعالىٰ: {مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُم بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ} [النحل: ٩٧] ، وديننا هو دين التوكل لا التواكل، ودين العمل والأمل، لا التواني والكسل.

وأوضح مركز الأزهر عبر "فيسبوك": "طَبّق الأنبياء والصالحون هذه العبادة الواجبة، والتزموا بها، رغم أن الأنبياء مؤيدون من السماء، ورغم أن الله وعد الأولياء والصالحين بأنه لا خوف عليهم ولا هم يحزنون؛ فهذا نبي الله نوح عليه الصلاة والسلام يأمره ربه أن يصنع سفينة ليحمل فيها من كل زوجين اثنين، ويحمل فيها من آمن معه، فيستجيب لهذا الأمر ويصنعها؛ قال تعالىٰ: {فَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ أَنِ اصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا فَإِذَا جَاءَ أَمْرُنَا وَفَارَ التَّنُّورُ فَاسْلُكْ فِيهَا مِن كُلٍّ زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ وَأَهْلَكَ إِلَّا مَن سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ مِنْهُمْ وَلَا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا إِنَّهُم مُّغْرَقُونَ} [المؤمنون: ٢٧]
 

متى تجب زكاة المال زكاة الفطر

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