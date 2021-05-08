مواصفات الدراجات الكهربائية وسعرها وكيفية الحصول عليها؟ فيديو وصور
أعلن الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، أنه سيتم طرح 265 دراجة كهربائية في مرحلتها الأولى، على أن يتم الحصول عليها من خلال التسجيل والحجز عبر الرابط الإليكتروني الذي تطرحه الوزارة عبر منصاتها الإليكترونية، في العاشرة من مساء اليوم السبت.
ويعرض موقع “صدى البلد”، مواصفات وسعر الدراجة الكهربائية المدعمة من وزارة الشباب والرياضة، وسعرها، حيث تبلغ قيمتها 12 ألف جنيه للدراجة الواحدة، ويتم تقسيط سعرها على مدار 12 شهرا.
الدراجات الكهربائية، تأتي ضمن المبادرة التي تتبناها الوزارة "دراجتك صحتك"، وضمن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بنشر ثقافة استخدام الدراجات، كوسيلة انتقال، فضلاً عن دورها الإيجابي في ممارسة المواطنين للرياضة.
أما عن أسعار الدراجات الهوائية التي طرحتها الوزارة خلال الفترة الماضية، تراوحت ما بين 1900 و2400 جنيه، وهو سعر أقل بنسبة 40% عن أسعار تلك الدراجات خارج المبادرة، وهو أسلوب تنتهجه الوزارة في دعم الدراجات الهوائية والكهربائية؛ مساهمةً في نشرها بصورة أكبر داخل المجتمع.