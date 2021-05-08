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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مواصفات الدراجات الكهربائية وسعرها وكيفية الحصول عليها؟ فيديو وصور

صدى البلد

أعلن الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، أنه سيتم طرح 265 دراجة كهربائية في مرحلتها الأولى، على أن يتم الحصول عليها من خلال التسجيل والحجز عبر الرابط الإليكتروني الذي تطرحه الوزارة عبر منصاتها الإليكترونية، في العاشرة من مساء اليوم السبت.


ويعرض موقع “صدى البلد”، مواصفات وسعر الدراجة الكهربائية المدعمة من وزارة الشباب والرياضة، وسعرها، حيث تبلغ قيمتها 12 ألف جنيه للدراجة الواحدة، ويتم تقسيط سعرها على مدار 12 شهرا.
 

الدراجات الكهربائية، تأتي ضمن المبادرة التي تتبناها الوزارة "دراجتك صحتك"، وضمن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بنشر ثقافة استخدام الدراجات، كوسيلة انتقال، فضلاً عن دورها الإيجابي في ممارسة المواطنين للرياضة.
 

أما عن أسعار الدراجات الهوائية التي طرحتها الوزارة خلال الفترة الماضية، تراوحت ما بين 1900 و2400 جنيه، وهو سعر أقل بنسبة 40% عن أسعار تلك الدراجات خارج المبادرة، وهو أسلوب تنتهجه الوزارة في دعم الدراجات الهوائية والكهربائية؛ مساهمةً في نشرها بصورة أكبر داخل المجتمع.

 

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