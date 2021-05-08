"ورطة إنسانية" يتناول أزمة الرؤيا بين المرأة وطليقها

تناول برنامج "ورطة إنسانية" المذاع على قناة "دي إم سي"، مشكلة اجتماعية بين رجل وطليقته.

ويقف رجل فى الشارع أمام طليقته، ويطلب من المارة أن يقنعوا طليقته بأن يرى أبنه قبل سفره ويعطيه ملابس العيد.

وأبدى المواطنون آرائهم حيث قال أحدهم للفتاة ، حطى نفسك مكانه، تحسي بايه لو هو رفض يخليكى تشوفى ابنك، وأضاف آخر، ربنا رحيم خليكى متسامحة وخليه يشوف أبنه.

وأضاف مواطن آخر، خليه يشوف ابنه لوجه الله، حتى لو طليقك وحش خليكى افضل منه.

https://fb.watch/5mzzwjK5h3/