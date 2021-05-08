دي بتدلع.. عفاف شعيب تهاجم محمد سامي: مخرج عصبي وبكره تصرفاته

كشفت الفنانة عفاف شعيب ، أسباب عدم حبها لفترة العمل مع المخرج محمد سامي في مسلسل آدم .

وقالت عفاف شعيب في حوارها مع المخرجة إيناس الدغيدي في برنامج " شيخ الحارة والجريئة "المذاع على قناة " القاهرة والناس "، :"أنا أكره تصرفات محمد سامي وهو مخرج عصبي جدا جدا".

وأضافت عفاف شعيب:" اشتغلت معه في مسلسل آدم وكان أول مرة إخراج له ، وايام تصوير مسلسل أدم كان عندي تصوير في مسلسل دوران شبرا".

وتابعت عفاف شعيب:" في أحد مشاهد المسلسل كان من المفترض ان اصعد في عربة الشرطة ولكنها كانت مرتفعة وطلبت سلم او كرسي والمخرج محمد سامي رفض ورفضت تصوير المشهد وأتى المنتج لي وطلب مني تصوير المشهد وبالفعل قمت بتصوير المشهد وبعدها بيوم دخلت في غيبوية لمدة يومين في العناية المركزة بسبب القفز في سيارة الشرطة ".

وأكملت عفاف شعيب:" النجم تامر حسني زارني في المستشفى بعد المشهد للإطمئنان عليا لكن المخرج محمد سامي قال إني بدلع في الشغل ".