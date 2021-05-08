عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

في حوار صريح جدا

أشرف صبحي يكشف مصير الدوري ولجنة الزمالك والطرح الاستثماري لمراكز الشباب

وزير الشباب والرياضة
وزير الشباب والرياضة يتحدث لريهام بكير

كشف الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة عن مصير المسابقات الرياضية بعد فرض الحظر الجزئي على الهيئات والمنشات الشبابية والرياضية وفقا لتعليمات مجلس الوزراء بالغلق في التاسعة مساء

 

وأكد صبحي في تصريحات خاصة لصدى البلد أن المسابقات مستمرة ولا نية لالغاء الدوري أو أي بطولة بالاضافة الى الاستمرار في استعدادات المنتخبات للبطولات القارية والعالمية والاولمبياد

وأضاف وزير الشباب والرياضة أنه في حالة تفاقم أو ارتفاع حالات كورونا مثل الموسم الماضي ستطبق نفس الأكواد الطبية التي اتبعت العام الماضي حينما استأنفت المسابقات

 

وكشف صبحي في حديثه لصدى البلد ان انتخابات الاندية في موعدها وفتح باب الدعوة للجمعية العمومية للانتخابات في اول يوليو وممتدة حتى نهاية اكتوبر وبالنسبة للاتحادات ستكون عقب دورة الالعاب الاولمبية

 

وبالنسبة لاستمرار لجنة الزمالك أكد ، انه لا داعى لاستباق الأحداث وكل شيء وارد وفقا للوائح والقوانين ، وعن مديونية النادي للهيئات الحكومية قال ، الجميع يساند الزمالك ولن نثقل على اللجنة المؤقتة لحين انتخاب مجلس جديد

 

وتطرق الحديث الى تطبيق نظام حق الانتفاع على مراكز الشباب على مستوى الجمهورية ومعايير الطرح الاستثماري قائلا : العقد موحد لجميع مجالس الادارات ومعاييره ونسبة الارباح محددة بين المركز والمنتفع ، وعائد التجربة حتى الان مليار و700 مليون جنيه

واختتم حديثه بأنه تم تعيين الدكتور حازم خميس مدير تنفيذي لهيئة مكافحة المنشطات المصرية بدلا من الدكتور اسامة غنيم ومعه مجلس معاون من الكفاءات في كل تخصص

أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة حجز دراجات الشباب والرياضة أهمية الإستثمار في مراكز الشباب

ترشيحاتنا

9 طرق طبيعية لـ علاج عسر الهضم

السعودية.. الجبير يعلق على قضية اختراق هاتف جيف بيزوس

ليفربول ضد ساوثهمبتون.. محمد صلاح يقود الريدز لتصحيح المسار فى البريميرلبج

أول ظهور لـ فيفي عبده بعد إجراء عملية.. فيديو

أشرف صبحي يكشف مصير الدوري ولجنة الزمالك والطرح الاستثماري لمراكز الشباب

مواصفات الدراجات الكهربائية وسعرها وكيفية الحصول عليها؟ فيديو وصور

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بث مباشر.. شاهد الصاروخ الصيني التائه يقترب من الأرض في مشهد مرعب

بالقانون ..خصم 50 % من أجر الموظف صاحب الأداء الضعيف

بينها القاهرة والإسكندرية.. الطيران السعودي يستأنف رحلاته لـ 43 مطارا دوليا

قرب مصر.. إعلان الطوارئ بدولة عربية استعداداً لسقوط الصاروخ الصيني

وجهة محتملة جديدة.. الصاروخ الصيني التائه سيسقط غداً الأحد في هذا المكان

على جهاز التنفس.. تطورات الحالة الصحية لـ نادية العراقية

تطور خطير.. الفضاء الروسية تحدد موعد ومكان سقوط الصاروخ الصيني التائه|شاهد

البحوث الفلكية يعلن أول أيام عيد الفطر المبارك

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تنسيقية شباب الأحزاب تحقق حلم أمريكية مصابة بالسرطان في زيارة مصر

امرأة تكتشف مخابئ مرعبة في منزلها الجديد.. شاهد ماذا وجدت بداخلها .. صور

احذري السكر.. هؤلاء النساء الأكثر عرضة للإصابة بسرطان الأمعاء

من هاتف والدته.. طفل يشتري بـ39 ألف جنيه مصاصات سبونج بوب|صور

فيديو

فيديوجراف.. ماذا يحدث في حي الشيخ جراح على يد الإسرائيليين؟

أماكن متوقعة لسقوط الصاروخ الصيني "فيديوجراف"

فيديوجراف.. الأماكن المحظورة والمستثناة في قرارات رئيس الوزراء

فيديوجراف.. ضوابط صلاة عيد الفطر 2021

المزيد

ساحة رأي

محمد صبري يكتب: الاختيار مش اختيار

بيري محمد تكتب: حديث مع الروح

د. عصام الهادى يكتب: الدعاء والليالى العشر

د. صلاح عبد الجابر عيسى يكتب: الصِّيام

رحاب حمدي عبدالنبي تكتب: يوم العيد

مصطفى الشيمى يكتب : شروق ... !

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أ. د. محمود المتيني

كيف كلّلت مصر تعاونها مع الصين ليصل إلى شراكة شاملة

د. جهاد عودة

المواقع المصرية ومتغيرات الشرق الأوسط: المرونة النفسية

إسلام كمال

السحر الأسود فى رمضان!

د.طارق منصور

شيرين والوحي الإلهي

أحمد فرغلى رضوان

صعيد شبه الصعيد !

مجدي أبوزيد

روحانيات رمضان وتسامح العيد

إيمان الدربي

خلي بالك من زيزي

شريف سمير

نبيذ «الفخرانى».. وخادمه «طريف»!

اﻟﻤﺰﻳﺪ