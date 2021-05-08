أشرف صبحي يكشف مصير الدوري ولجنة الزمالك والطرح الاستثماري لمراكز الشباب

في حوار صريح جدا

كشف الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة عن مصير المسابقات الرياضية بعد فرض الحظر الجزئي على الهيئات والمنشات الشبابية والرياضية وفقا لتعليمات مجلس الوزراء بالغلق في التاسعة مساء

وأكد صبحي في تصريحات خاصة لصدى البلد أن المسابقات مستمرة ولا نية لالغاء الدوري أو أي بطولة بالاضافة الى الاستمرار في استعدادات المنتخبات للبطولات القارية والعالمية والاولمبياد

وأضاف وزير الشباب والرياضة أنه في حالة تفاقم أو ارتفاع حالات كورونا مثل الموسم الماضي ستطبق نفس الأكواد الطبية التي اتبعت العام الماضي حينما استأنفت المسابقات

وكشف صبحي في حديثه لصدى البلد ان انتخابات الاندية في موعدها وفتح باب الدعوة للجمعية العمومية للانتخابات في اول يوليو وممتدة حتى نهاية اكتوبر وبالنسبة للاتحادات ستكون عقب دورة الالعاب الاولمبية

وبالنسبة لاستمرار لجنة الزمالك أكد ، انه لا داعى لاستباق الأحداث وكل شيء وارد وفقا للوائح والقوانين ، وعن مديونية النادي للهيئات الحكومية قال ، الجميع يساند الزمالك ولن نثقل على اللجنة المؤقتة لحين انتخاب مجلس جديد

وتطرق الحديث الى تطبيق نظام حق الانتفاع على مراكز الشباب على مستوى الجمهورية ومعايير الطرح الاستثماري قائلا : العقد موحد لجميع مجالس الادارات ومعاييره ونسبة الارباح محددة بين المركز والمنتفع ، وعائد التجربة حتى الان مليار و700 مليون جنيه

واختتم حديثه بأنه تم تعيين الدكتور حازم خميس مدير تنفيذي لهيئة مكافحة المنشطات المصرية بدلا من الدكتور اسامة غنيم ومعه مجلس معاون من الكفاءات في كل تخصص