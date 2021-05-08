أول ظهور لـ فيفي عبده بعد إجراء عملية.. فيديو

نشرت الفنانة فيفي عبده، فيديو، عبر حسابها الشخصي على “إنستجرام”، يُمثل أول ظهور لها بعد إجرائها عملية جراحية.

وقالت فيفي عبده خلال الفيديو: “‏مساء الفل من مصر أم الدنيا، أول فيديو بعمله بعد ما عملت العملية، وحشتوني أوي، وبحبكم أوي”.

وتعرفت فيفي عبده، مؤخرا، لوعكة صحية؛ نتيجة حقنة طبية خاطئة، نقلت على أثرها إلى المستشفى، لتظل بها لفترة، قبل أن تعلن، عبر حسابها على “إنستجرام”، شفائها التام، وعودتها للمنزل.



وكتبت فيفي عبده- وقتها-: "أنا رجعت الحمد لله من المستشفى، ولقيت المفاجأة الحلوة دي، بمناسبة عيد ميلادي، في وسط أولادي وأهلي، كل سنة وهما طيبين، وأنتو طيبين، بحبهم وبحبكم أوي".