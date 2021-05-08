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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

السيطرة على حريق شب بمصنع للسمن النباتي بالمنيا

قوات الإطفاء بالمنيا
قوات الإطفاء بالمنيا صورة أرشيفية

تمكنت قوات الحماية المدنية بالمنيا، مساء اليوم السبت من السيطرة على حريق هائل إندلع داخل مصنع للسمن النباتي، بإحدى قرى مركز المنيا، دون وقوع أي خسائر بشرية، فيما قدرت الخسائر المادية بنحو مليون جنيه.

تلقي اللواء محمود خليل مدير أمن المنيا،  إخطارا من غرفة عمليات النجدة، باندلاع حريق هائل بمصنع للسمن النباتي بإحدى قرى مركز المنيا.

انتقلت قوات الحماية المدنية، وتمكنت من إخماد الحريق الذي أمتد إلي عشه مواشي مجاوره، دون وقوع أي أضرار أو خسائر بشرية فيما قدرت الخسائر المادية المبدئية بنحو مليون جنيه.

كما انتقل إلي موقع الحادث العميد محمد صلاح أبو كريشة رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا حيث أشرف علي جهود إخماد الحريق ومنع امتداده للمنازل المجاوره.

وقد تبين أنه اندلع داخل عنبر بالمصنع تتجاوز مساحته الـ300 متر مربع.

تم التحفظ علي مكان الحريق وإخطار المعمل الجنائي للمعاينة وإتخاذ اللازم، ورجحت التحريات الأولية التي أجراها فريق من البحث الجنائي بقيادة المقدم محمد منير رئيس مباحث مركز المنيا أن سبب إندلاع الحريق حدوث ماس كهربائي أمتد إلي كراتين معباة بالسمن النباتي وتفحم عدد كبير منها، جاري حصره، إذ قدرت الخسائر المادية بنحو مليون جنيه.

تم تحرير المحضر اللازم بالحادث، وعمل كردون أمني بمحيط المصنع لحين التأكد من إخماد الحريق بشكل كامل، وجري إخطار النيابة العامة التي باشرت التحقيق وطلبت استعجال تحريات المباحث حول الظروف والملابسات.

 

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