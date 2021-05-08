مي عمر: "كان نفسي أتولد بدري وأمثل مع عمر الشريف"

علقت الفنانة مي عمر، على تشبيه الجمهور لها بالفنانة الراحلة سعاد حسني في مسلسلها "لؤلؤ" الذي عرض قبل شهر رمضان، قائلة: "كل الناس بتحب سعاد حسني، بس أنا نفسي أبقى مي عمر".

وأضافت عمر خلال حوارها مع الإعلامية بسمة وهبة، مقدمة برنامج «العرافة» الذي يعرض عبر شاشة «المحور»، أنها تفضل الفنان الراحل عمر الشريف على الفنان أحمد السقا، موضحة: "أحمد السقا نفسه لو خيروه بينه وعمر الشريف هيختار عمر الشريف".



وتابعت: "تعلمت الكثير من السقا، فهو نجم في أخلاقه ومذاكرته، وأكتر واحد بيذاكر كأنه لسه طالب في أولى معهد، وموصلش للي هو فيه من فراغ، وكان نفسي أتولد بدري وأمثل مع عمر الشريف".



ويعد برنامج "العرافة" امتدادا لبرامج بسمة وهبة الرمضانية والتي تعتمد على كشف أدق تفاصيل النجوم وخباياهم وإظهار الوجه الآخر لهم، مما يؤدي لصدمة كبيرة لدى الضيوف والمشاهدين، من المفاجآت التي تكشفها خلال الحوار وعن كيفية معرفتها بأدق تلك التفاصيل في الحياة الخاصة للفنانين.