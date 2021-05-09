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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

ضبط مالك مخبز بلدى استولى على 1.5 طن دقيق مدعم

ضبط متهم
ضبط متهم

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجارى

 

أسفرت الحملات عن ضبط مالك مخبز بلدى  بمحافظة الدقهلية وبحوزته (1,5 طن دقيق بلدى مُدعم) قام المذكور بتجميعه وعدم إثباته بسجل حركة الدقيق لبيعه بالسوق السوداء قدرت بقيمة مالية (9000 جنيه) .

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تأتي الحملات تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بشأن اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على استقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائى، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع.

التموين مخبز شرطة التموين

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