ليفربول ضد ساوثهمبتون.. محمد صلاح يقود الريدز لتصحيح المسار فى البريميرلبج

أعلن الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول، تشكيل فريقه لمواجهة ساوثهمبتون في الجولة الخامسة والثلاثين لبطولة الدوري الإنجليزي.

وجاء تشكيل ليفربول لمواجهة ساوثهمبتون كالآتي:

في حراسة المرمى: أليسون بيكر

خط الدفاع: ترينت ألكسندر أرنولد - ريس ويليامز - ناثان فيليبس - أندرو روبرتسون

خط الوسط: فابينيو - جيني فينالدوم - تياجو ألكانتارا

خط الهجوم: محمد صلاح - ساديو ماني - ديوجو جوتا

يذكر أن ليفربول يحتل المركز السابع في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 54 نقطة، فيما يحتل ساوثهمبتون المركز السادس عشر برصيد 37 نقطة.

يذكر أن مباراة ليفربول أمام مانشستر يونايتد في الجولة الرابعة والثلاثين لبطولة الدوري الإنجليزي قد تأجلت لتقام الخميس المقبل.