إزالة 730 عقار.. نقل قاطني عشوائيات «بطن البقر» إلى الأسمرات

قالت الدكتورة جيهان البيومي، عضو مجلس النواب، إن أعمال إزالة منطقة بطن البقرة بحي مصر القديمة، تأتى في إطار خطة الدولة للتطوير الشامل لمنطقة الفسطاط بالكامل وإعادة الرونق الحضاري للمنطقة واستعادة المكانة التاريخية للعاصمة، ويأتي ايضًا تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بالتخلص من المناطق العشوائية وتوفير مساكن لائقة وحياة كريمة لقاطنيها.



وأضافت «البيومي»، أنه تم إزالة 730 عقار بمنطقة بطن البقرة العشوائية ونقل سكان المنطقة إلى مشروع الاسمرات، والتي تستهدف تغيير حياة 2000 أسرة للأفضل بعد نقلهم إلى مساكن حضارية، لافته إلى أن تدخل الدولة لحماية هذه المناطق وإعادة تنظيمها وتطويرها لتعود عاصمة مصر التاريخية، خاصةً وأن المنطقة تضم ما يزيد عن 600 مكان أثري، وتعكس صورة مصر وتاريخها وحضارتها أمام العالم، وهو ما يسهم في أبواب جديدة أمام الحركة السياحية.

وعن سبب تسميتها بنائبة العشوائيات قالت البيومى أنها مهتمة للغاية بأوضاع الأهالى فى المناطق العشوائية وتعمل دائما على رصد المشكلات التى يعانى منها سكان هذه المناطق وتسعى لتحسين الظروف المحيطة بهم وأجرت عشرات الزيارات لمثل هذه المناطق ولعل الرئيس السيسي واهتمامه بالقضاء على العشوائيات يمثل دافع ومحرك رئيسي للجميع من أحل القضاء على هذه الظاهرة.

وأشارت عضو مجلس النواب، إلى أن القاهرة التاريخية موقع أثري مسجل على قائمة التراث العالمي، ويعد أحد روائع عبقرية الابداع البشري، مضيفه أن أعمال التطوير تتضمن الحفاظ على المبانى الأثرية وذات القيمة، وإعطاء الأولوية لترميم المبانى التاريخية وتشجيع استخدام شوارع المنطقة التاريخية كممرات مشاة وإعادة تنظيم حركة المركبات، والعمل على إحياء الشخصية الاجتماعية والثقافية والحضارية للمنطقة من خلال تراثها الملموس، كما وجهت الشكر للقيادات الأمنية على مجهودهم فى نقل سكان هذه المناطق بشكل آمن لحى الأسمرات والمدن الجديدة.