الجمارك تطلق وحدة لدعم المصدرين..تفاصيل

اعلن الشحات غتورى، القائم بأعمال رئيس مصلحة الجمارك، عن انشاء وحدة دعم المصدرين والمنتجين داخل المصلحة بغرض التيسير علي المصدرين المصريين.



قال " غتوري" في تصريحات له إن الوحدة الوليدة تخضع بالكامل لاشراف وتوجهات الدكتور محمد معيط، وزير المالية؛ مؤكدا ان هناك تكليفات واضحة ومحددة للتعامل بصورة إيجابية وفورا مع أى تحديات بالمنافذ الجمركية.

ذكر " غتوري" أن الوحدة تسعي لتبسيط ومیكنة الإجراءات، وتعزيز الحوكمة، ورفع كفاءة منظومة استيداء حقوق الخزانة العامة الدولة، ومساندة القطاع التصديرى فى مواجهة كورونا.

وقال "غتوري"، إن الوحدة المركزية لدعم المصدرين والمنتجين تختص ببحث ودراسة الشكاوى المقدمة حول المعوقات التى قد تُواجه الصادرات المصرية بالمواقع والمنافذ الجمركية، والتنسيق مع وحدة دعم المستثمرين التابعة لوزارة المالية توحيدًا للجهود الرامية إلى تهيئة المناخ الجاذب للاستثمار.



وأشار إلي أن تلك التوجهات تسهم في تحسين ترتيب مصر بتقارير ممارسة الأعمال الدولية، وارتفاع تنافسية الاقتصاد المصرى دوليًا.

كما تختص أيضًا بالمتابعة الدورية لإجراءات التغلب على المعوقات والمشاكل التي تُواجه المصدرين والتأكد من إزالتها واقتراح الآليات المناسبة لمنع تكراراها مستقبلًا، والتنسيق مع الجهات الحكومية وغير الحكومية ذات الصلة بمجال التصدير بما يُحقق أهداف الوحدة.