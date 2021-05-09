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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

فيراري تزيل النقاب عن أقوى إصداراتها| فيديو و صور

فيراري تزيل النقاب
فيراري تزيل النقاب عن أقوى إصداراتها| فيديو و صور

استطاعت شركة فيراري الإيطالية أن تبهر محبيها بالعديد من الإصدارات القوية طوال فترة تاريخها الممتد، وأطلقت باقة من الطرازات الرياضية، التي اعتمدت على حزمة من المواصفات الفنية، إلى جانب التجهيزات الأخرى وعنصر التصميم، الذي أضاف قوة كبيرة في الانسيابية وتعزيز قدرات السيارة في التعامل مع الحركة الديناميكية للهواء.

وتعد النسخة كومبتيزيوني صاحبة اطلالة الـ كوبيه، والسيارة كومبتيزيوني A النصف مكشوفة، هم اثنين من أحدث إصدارات الصانع الإيطالي العريق، وتحمل كلا منهما العديد من المواصفات القوية، لتضيف قيمة كبيرة في عالم المحركات و أمور التسارع.

تستمد كومبتيزيوني كوبيه قوتها من محرك V12، سعة 6500 سي سي، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 818 حصان، مع عزم أقصى للدوران يبلغ 692 نيوتن/متر عند 9500 دورة في الدقيقة، و تتسارع العجلات عبر ناقل حركة أوتوماتيكي الأداء مكون من 7 سرعات.

و من خلال تلك الإمكانيات، تستطيع السيارة أن تتسارع من نقطة الثبات 0 حتى تصل إلى سرعة 100 كم/ساعة، في مدة زمنية تقدر بـ 2.85 ثانية فقط، على أن تصل إلى سرعة 200 كم/ساعة، في غضون 7.5 ثانية.

أما عن التصميم الخارجي فاعتمدت النسختين على الاطلالة الانسيابية، و لكن الأولى تأتي بسقف مكشوف و الأخرى نصف مكشوفة، معتمدة على ثنائية الأبواب، و استخدام منظومة عادم مزدوجة الأداء، إضافة إلى فتحات الهواء الأمامية و الجانبية، واعتمادها على مصابيح أمامية اكثر عدوانية.

كما تحتوي على عجلات رياضية كبيرة الحجم، مدعومة بجنوط معدنية متعددة الأضلاع تحمل شعار حصان فيراري بالمنتصف، و تضم أيضا مقصورة داخلية متطورة، مجهزة بأحدث وسائل التحكم و الرفاهية.

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