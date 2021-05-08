خلال اجتماع مجلس المحافظين.. محافظ المنيا يؤكد رفع درجة الاستعداد لاستقبال عيد الفطر

شارك اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا في اجتماع مجلس المحافظين ، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والذي عقد اليوم عبر تقنية الفيديو كونفرانس، وبحضور نائبه الدكتور محمد أبوزيد، وذلك لمتابعة الموقف العام بالمحافظة، والاطمئنان على الاستعدادات الخاصة بعيد الفطر المبارك وكذلك استقرار الأوضاع الصحية بالمحافظة، وتوافر المستلزمات الطبية والوقائية ومتابعة تنفيذ الإجراءات الاحترازية والوقائية ، حيث اطمئن رئيس الوزراء على موقف المحافظة لمواجهة الموجة الثالثة من فيروس كورونا المستجد، وذلك من خلال خطة متكاملة، شملت، الاستمرار في تقديم الخدمات الأساسية ورفع كفاءة البنية التحتية.

واستهل رئيس الوزراء الاجتماع، بتجديد التهاني لجميع المواطنين في محافظات الجمهورية بمناسبة قرب حلول عيد الفطر المبارك، داعيا الله أن يُعيده على شعبنا العظيم وعلى مصرنا بالخير والبركات، وأن يحفظها من كل سوء.

من جانبه، أصدر محافظ المنيا توجيهاته لجميع رؤساء الوحدات المحلية لمراكز ومدن المحافظة وقيادات الأجهزة التنفيذية بالمحافظة برفع درجة الاستعداد القصوى لرصد ومنع أى حالات للتعدي بالبناء المخالف خلال فترة أجازة عيد الفطر المبارك وعدم السماح بأى حالة بناء على الاراضي الزراعية أو داخل المدن بدون ترخيص ،مؤكدا أنه تم إيقاف الأجازات لقيادات الإدارة المحلية ورؤساء المراكز والمدن ورؤساء القري بنطاق المحافظة خلال فترة عيد الفطر المبارك.

وأوضح المحافظ أنه يوجد بالمحافظة عدد ( 20 ) مستشفى تابعة لوزارة الصحة بها خدمات الأكسجين وتستقبل حالات كوفيد 19 ، وتتم المتابعة اليومية لموقف توافر الأكسجين السائل بعدد 8 تانكات أكسجين بمستشفيات ( مغاغة المركزى / جراحات اليوم الواحد سمالوط / حميات المنيا / صدر المنيا / عزل ملوى ) بإجمالي سعة 68130لتر مكعب ، وعدد ( 1000 ) إسطوانة أكسجين ، وتتم إعادة التعبئة يومياً للإسطوانات ، ( يومين : ثلاثة أيام ) للتنكات.

وأكد المحافظ أنه يتم تطبيق كافة التعليمات الواردة بقرار السيد رئيس مجلس الوزراء رقم 2701 لسنة 2020 وتحرير المحاضر وتطبيق الغرامات الفورية على الأفراد والمنشآت المخالفة للتعليمات من خلال السادة رؤساء الوحدات المحلية ونوابهم الصادر بشأنهم قرار السيد وزير العدل رقم 128 لسنة 2020 بمنح عدد ( 9 ) رؤساء مدن / ( 14 ) نائب رئيس مجلس مدينة بالمحافظة صفة مأموري الضبط القضائي لتنفيذ أحكام قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2701، حيث بلغ اجمالي عدد المحاضر التي تم تحريرها للأفراد والمنشآت حتى الان 9090 محضر.



كما وجه محافظ المنيا ، بتنفيذ حملات مكبرة مفاجئة على المحال التجارية والمقاهي والكافيتريات، لمتابعة مدي الالتزام بالتعليمات الصادرة عن رئاسة مجلس الوزراء، بمواعيد الغلق الجديدة المقررة، والتي وضعتها الدولة حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين، وقد بدأ تطبيقها من الخميس 6 مايو ولمدة أسبوعين وحتى 21 مايو لتكون مواعيد غلق المحال والمولات والكافيهات والسينما والمسارح 9 مساء.



وأعلن المحافظ، استمرار اعمال توريد محصول الاقماح بالشون والصوامع الحكومية لموسم حصاد 2020 – 2021، حيث تم توريد 70820 طن، و474 كيلو، منها 17615 طن و946 كيلو بالبنك الزراعي، و16474 طن و427 كيلو بقطاع المطاحن، و36729 طن و101 كيلو بصوامع الشركة القابضة، مع الالتزام التام بتطبيق كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية من خلال تنفيذ اعمال تطهير وتعقيم مواقع استلام القمح، بالإضافة لتقديم كافة التسهيلات للمزارعين، مشيراً أن المساحة المنزرعة بالقمح هذا العام بلغت 250 ألف فدان من الأقماح خلال الموسم الحالي.