خلال اجتماع مجلس المحافظين.. محافظ المنيا يؤكد رفع درجة الاستعداد لاستقبال عيد الفطر
شارك اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا في اجتماع مجلس المحافظين ، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والذي عقد اليوم عبر تقنية الفيديو كونفرانس، وبحضور نائبه الدكتور محمد أبوزيد، وذلك لمتابعة الموقف العام بالمحافظة، والاطمئنان على الاستعدادات الخاصة بعيد الفطر المبارك وكذلك استقرار الأوضاع الصحية بالمحافظة، وتوافر المستلزمات الطبية والوقائية ومتابعة تنفيذ الإجراءات الاحترازية والوقائية ، حيث اطمئن رئيس الوزراء على موقف المحافظة لمواجهة الموجة الثالثة من فيروس كورونا المستجد، وذلك من خلال خطة متكاملة، شملت، الاستمرار في تقديم الخدمات الأساسية ورفع كفاءة البنية التحتية.
واستهل رئيس الوزراء الاجتماع، بتجديد التهاني لجميع المواطنين في محافظات الجمهورية بمناسبة قرب حلول عيد الفطر المبارك، داعيا الله أن يُعيده على شعبنا العظيم وعلى مصرنا بالخير والبركات، وأن يحفظها من كل سوء.
من جانبه، أصدر محافظ المنيا توجيهاته لجميع رؤساء الوحدات المحلية لمراكز ومدن المحافظة وقيادات الأجهزة التنفيذية بالمحافظة برفع درجة الاستعداد القصوى لرصد ومنع أى حالات للتعدي بالبناء المخالف خلال فترة أجازة عيد الفطر المبارك وعدم السماح بأى حالة بناء على الاراضي الزراعية أو داخل المدن بدون ترخيص ،مؤكدا أنه تم إيقاف الأجازات لقيادات الإدارة المحلية ورؤساء المراكز والمدن ورؤساء القري بنطاق المحافظة خلال فترة عيد الفطر المبارك.
وأوضح المحافظ أنه يوجد بالمحافظة عدد ( 20 ) مستشفى تابعة لوزارة الصحة بها خدمات الأكسجين وتستقبل حالات كوفيد 19 ، وتتم المتابعة اليومية لموقف توافر الأكسجين السائل بعدد 8 تانكات أكسجين بمستشفيات ( مغاغة المركزى / جراحات اليوم الواحد سمالوط / حميات المنيا / صدر المنيا / عزل ملوى ) بإجمالي سعة 68130لتر مكعب ، وعدد ( 1000 ) إسطوانة أكسجين ، وتتم إعادة التعبئة يومياً للإسطوانات ، ( يومين : ثلاثة أيام ) للتنكات.
وأكد المحافظ أنه يتم تطبيق كافة التعليمات الواردة بقرار السيد رئيس مجلس الوزراء رقم 2701 لسنة 2020 وتحرير المحاضر وتطبيق الغرامات الفورية على الأفراد والمنشآت المخالفة للتعليمات من خلال السادة رؤساء الوحدات المحلية ونوابهم الصادر بشأنهم قرار السيد وزير العدل رقم 128 لسنة 2020 بمنح عدد ( 9 ) رؤساء مدن / ( 14 ) نائب رئيس مجلس مدينة بالمحافظة صفة مأموري الضبط القضائي لتنفيذ أحكام قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2701، حيث بلغ اجمالي عدد المحاضر التي تم تحريرها للأفراد والمنشآت حتى الان 9090 محضر.
كما وجه محافظ المنيا ، بتنفيذ حملات مكبرة مفاجئة على المحال التجارية والمقاهي والكافيتريات، لمتابعة مدي الالتزام بالتعليمات الصادرة عن رئاسة مجلس الوزراء، بمواعيد الغلق الجديدة المقررة، والتي وضعتها الدولة حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين، وقد بدأ تطبيقها من الخميس 6 مايو ولمدة أسبوعين وحتى 21 مايو لتكون مواعيد غلق المحال والمولات والكافيهات والسينما والمسارح 9 مساء.
وأعلن المحافظ، استمرار اعمال توريد محصول الاقماح بالشون والصوامع الحكومية لموسم حصاد 2020 – 2021، حيث تم توريد 70820 طن، و474 كيلو، منها 17615 طن و946 كيلو بالبنك الزراعي، و16474 طن و427 كيلو بقطاع المطاحن، و36729 طن و101 كيلو بصوامع الشركة القابضة، مع الالتزام التام بتطبيق كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية من خلال تنفيذ اعمال تطهير وتعقيم مواقع استلام القمح، بالإضافة لتقديم كافة التسهيلات للمزارعين، مشيراً أن المساحة المنزرعة بالقمح هذا العام بلغت 250 ألف فدان من الأقماح خلال الموسم الحالي.