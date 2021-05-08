رجولة حقيقية| أحمد سامي بطل أنقذ فتاة من 4 ذئاب بشرية في حدائق المعادي.. فيديو

أحمد سامي، اسمم تردد على صفحات موقعي التواصل الاجتماعي “فيس بوك” و"تويتر"، خلال الفترة الماضية، مرتبطا بلقب “الشهامة والجدعنة”؛ لإنقاذه فتاة من الخطف والتحرش بمحافظة القاهرة، وبالتحديد في منطقة حدائق المعادي.



"كنت معزوم عند جدتي".. بتلك العبارة بدأ أحمد سامي حديثه لموقع "صدى البلد"، مشرا إلى أنه ليس من سكان تلك المنطقة، وإنما كان ذاهبا للزيارة فقط، وشاء القدر أن يكون متواجدا في هذه اللحظة؛ لينقذ فتاة من مصير مجهول.





بدأت الحكاية- كما يرويها "أحمد سامي"- عند ذهابه إلى خاله؛ لإنجاز بعض المهام له مع أحد الصنايعية في الورشة، وأثناء سيره بالشارع الخالي من المارة ويحيطه الظلام من كل جانب؛ وجد “سائق توك توك” يلاحق فتاة، باللمس، مع بعض الكلمات التي تدل على التحرش اللفظي أيضًا، مع مشادة كلامية بين الطرفين؛ فحاول التدخل لحماية الفتاة من مخالب هذا الذئب البشري.



تمهل أحمد سامي في خطواته إلى سائق التوك توك؛ حتى يتمكن من صفعه دون أن يدركه، وبالفعل هذا ما حدث، ولكن لسوء الحظ؛ خرج بعض الشباب- رفقة سائق التوكوك- من الشارع المظلم، وتوجه أحدهم بطعنة في صدر أحمد سامي ب"مطواة"، مع ضرب الفتاة أيضًا ضربة قوية أعلى الرأس؛ لتسقط فاقدة للوعي، ويهرب الـ4 ذئاب دون ملاحقة.



بدأ الدم يتسلل من صدر الشاب، لكنه أخذ يقاوم؛ ليقف على قدميه مرة أخرى، ليتمكن من الوصول لأحد المستشفيات عبر استنجاد المواطنين، والتواصل مع أسرته؛ لتبدء رحلة البحث عن مستشفى لإنقاذ حياته وتلقي العلاج لمدة أسبوع.



وعبَّر البطل أحمد سامي- البالغ من العمر 19 عاما- عن سعادته لخروجه من تلك المحنة العصيبة، بدعوات من جميع الأشخاص، سواء أقاربه أو أصدقائه، ومن "رواد السوشيال ميديا"، مشيرا إلى أنه غير نادم على ما فعله، وأنه أقل واجب؛ دفاعًا عن البنات في الشارع.

