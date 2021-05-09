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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

10 مايو .. تمريض القاهرة تعقد اختبار أونلاين لمقرر تمريض الأطفال النظري

جامعة القاهرة
جامعة القاهرة

 


أعلنت إدارة كلية التمريض جامعة القاهرة ، عن عقد اختبار قبلي للحقيبة التعليمية لطلاب لجميع الشعب لمقرر تمريض الأطفال النظري (NUR,301) .
وذلك يوم الإثنين الموافق ١٠ من مايو فى تمام الساعة التاسعة صباحا ، اونلاين عبر المنصة الإلكترونية البلاك بورد.


وكان قد وجه الوزير الجامعات ببدء إعداد جداول امتحانات نهاية العام الدراسي، بحيث تبدأ الامتحانات خلال شهر يونيو وتنتهي مع بداية شهر يوليو بكافة الجامعات، وإعلانها للطلاب قبل بدء الامتحانات بوقت كافٍ، وبدء استعداد الجامعات لعقد امتحانات نهاية العام الدراسي، وإعداد كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة في هذا الشأن من الآن، بما يضمن حسن سير الامتحانات، وسلامة الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والعاملين، من خلال منع تكدس الطلاب بمدرجات الامتحانات، ومراعاة التباعد الاجتماعي الكافٍ بين الطلاب والاستفادة من كافة إمكانات الجامعات في إجراء الامتحانات بكامل الانضباط.

وجاء ذلك خلال اجتماع المجلس الأعلى للجامعات برئاسة الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بعد ظهر اليوم الخميس، عبر تقنية الفيديو كونفرانس؛ لمتابعة سير الدراسة بالجامعات وبدء الاستعداد لامتحانات نهاية العام الدراسي الجامعي 2020/2021.

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جامعة حلوان تعلن مواعيد امتحانات نهاية العام


وأكد المجلس على تكثيف الاعتماد على التعليم الإلكتروني (الأون لاين) في تقديم المحاضرات النظرية للطلاب؛ بما يقلل الكثافات الطلابية بالمدرجات والقاعات الدراسية  وتقليل نسب حضور الطلاب للحرم الجامعي.

كما أكد المجلس على إعادة هيكلة الجداول الدراسية الخاصة بحضور طلاب الكليات العملية؛ لتقليل عدد مرات حضورهم إلى الحد الأدنى الذي يسمح بإتقان المهارات العملية الضرورية لطلاب سنوات النقل والتخرج.

التعليم العالي جامعة القاهرة وزير التعليم المنصة الالكترونية وزير التعليم العالى والبحث العلمى تعليم ادارة كلية التمريض

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