أول خسوف كلي للقمر في 2021.. يحدث خلال الشهر الجاري

يترقب سكان الأرض وخاصة هواة الفلك والمهتمين بهذا المجال حدوث ظاهرة فلكية جديدة نشهدها خلال شهر مايو الجاري ، وكشف المعهد القومي للبحوث الفلكية عن هذه الظاهرة وحدد موعدها ومكان حدوثها .



من المرتقب حدوث أول ظاهرة خسوف كلي للقمر، التي ينتظرها هواة الفلك يوم الأربعاء الموافق 26 من شهر مايو الجاري، وهذا الخسوف لن يكون مرئياً في سماء القاهرة.



وتكون بدايته في تمام الساعة 11:44 دقيقة مساء هذا اليوم، كما يكون وسطه في تمام الساعة 20 :13 دقيقة، ويبلغ نهايته في تمام الساعة 12:52 دقيقة ، كما أن مقدار هذا الخسوف بنسبة %100.9 ، ويمر القمر خلال ظل الأرض فيصبح لونه داكنا تدريجيا ثم يتحول لونه إلى صدئ أو أحمر دموي .

وبالنسبة للأماكن التي يرى فيها الخسوف الكلي للقمر ، فتتمثل في أستراليا ، وشرق آسيا ، والمحيط الهادئ، والأمريكتين ، حيث أنه لن يكون مرئياً في مصر .

وأوضح المعهد ، أن التوقيت الخاص بوسط هذا الخسوف يتزامن مع توقيت بدر شهر شوال لعام 1442 هجريا ، وتستخدم هذه الظواهر في انعكاسات حركات القمر والشمس حول الأرض .