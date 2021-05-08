مي عمر: شيرين رفضت مشاركتي في "طريقي" بسبب مشكلاتها مع محمد سامي

قالت الفنانة مي عمر، إنها وقعت على عقود مسلسل "طريقي" للنجمة شيرين والفنانة ياسمين صبري، موضحة، إذ طلب مخرج المسلسل من زوجها محمد سامي أن يسمح لها بأن يعمل معها، موضحةً: "محمد قال له في بيني وشيرين مشاكل، فرد عليه وقال له دي ترشيحاتي بس محدش بيتدخل في ترشيحاته وشيرين متعرفش".



وأضافت عمر خلال حوارها مع الإعلامية بسمة وهبة، مقدمة برنامج «العرافة» الذي يعرض عبر شاشة «المحور»: "كلمني وقعدت معاه وتامر حبيب، وقالوا لي مش شايفين حد غيري في الدور وكانوا حاسين إن الدور مرسوم عليّ".

وتابعت: "أخدت الورق ورحت الغردقة عشان محمد كان بيصور عمل هناك وقعدت أقرأ في 15 حلقة، وقالوا آجي يوم الأربعاء، ولما كنا في الطريق حد كلم محمد وقال له المشاكل بينك وبين شيرين كبيرة للدرجة دي؟! مش موافقة إني أبقى في المسلسل".



ويعد برنامج "العرافة" امتدادا لبرامج بسمة وهبة الرمضانية والتي تعتمد على كشف أدق تفاصيل النجوم وخباياهم وإظهار الوجه الآخر لهم، مما يؤدي لصدمة كبيرة لدى الضيوف والمشاهدين، من المفاجآت التي تكشفها خلال الحوار وعن كيفية معرفتها بأدق تلك التفاصيل في الحياة الخاصة للفنانين.



