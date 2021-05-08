برعاية مؤسسة أبو العينين.. توزيع الجوائز على حفظة القرآن الكريم بمسابقة نقابة المهن الزراعية

عقدت النقابة العامة للمهن الزراعية، المسابقة الأولى لها في حفظ القرآن الكريم من 3 أجزاء وحتى ٣٠ جزءً، على مستوى الجمهورية للمهندسين الزراعيين وأبنائهم، تحت رعاية وإشرافمؤسسة أبو العينين للنشاط الثقافي والخيري والاجتماعي.

وعُقدت المسابقة في مقر نادي الزراعيين بالدقي، في حضور كل من، الشيخ مصطفى عزت، مدير عام مؤسسة أبو العينين الخيرية، والدكتور سيد خليفة، نقيب المهن الزراعية.

وقدمت مؤسسة أبو العينين، جوائز قيّمة لحفظة القرآن الكريم، وشهادات تقدير، تحفيزا لهم على مواصلة الاجتهاد في حفظ كتاب الله وتحفيز الأبناء والأسر على المشاركة سنويًا في المسابقة.

من جانبه توجه نقيب المهن الزراعية، بالشكر إلى النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، على رعايته للمسابقة ودعمه المتواصل لحفظة القرآن الكريم والنابغين في كل المجالات، كما أهدى درع النقابة إلى مؤسسة أبو العينين الخيرية تكريمًا لجهودها في العمل الثقافي والخيري والاجتماعي.