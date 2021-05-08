فرصة أخيرة.. العميد يحذر لاعبي الاتحاد السكندري قبل مواجهة إنبي

طالب حسام حسن المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السكندري لاعيبه بضرورة تحقيق الفوز على إنبي في اللقاء الذي يجمع بينهما غدا ضمن منافسات الجولة الـ 21 من بطولة الدوري المصري.

وأوضح حسام حسن أن الفوز على إنبي هو الفرصة الأخيرة للتواجد في المربع الذهبي بالدوري المصري.

وأكد حسام حسن خلال جلسته مع اللاعبين أن تحقيق الفوز على نادي إنبي يعد مصالحة للجماهير بعد الهزيمة التي تلقائها الفريق خلال مواجهة النادي الأهلي التي انتهت لصالح المارد الأحمر بهدفين مقابل هدف.

وأشار حسام حسن إلى ضرورة التواجد في المربع الذهبي هذا الموسم من أجل التواجد على مقعد مؤهل للبطولة الإفريقية.