مي عمر عن محمد رمضان: "وشه حلو عليّ.. وبشرني قبل عرض الأسطورة"

قالت الفنانة مي عمر، إنها تحب إحساس الفنان محمد رمضان في التمثيل، موضحةً "رحت له مسرحية جمهورية نفسه، ومثلها حلو أوي وأنا بحب تمثيله جدا".

وأضافت عمر خلال حوارها مع الإعلامية بسمة وهبة، مقدمة برنامج «العرافة» الذي يعرض عبر شاشة «المحور»: "أول دور ليّ اتشهر كان معاه في مسلسل الأسطورة، وشه كان حلو عليّ جدا، وبشرني قبل المسلسل ما يتذاع، قال لي الدور هيكسر الدنيا وهتشوفي إنتي في الشارع هتبقي إيه".



ويعد برنامج "العرافة" امتدادا لبرامج بسمة وهبة الرمضانية التي تعتمد على كشف أدق تفاصيل النجوم وخباياهم وإظهار الوجه الآخر لهم، ما يؤدي لصدمة لدى الضيوف والمشاهدين.

