كنت عنده النهارده|رانيا محمود ياسين ترثي والدها الفنان الراحل بكلمات مؤثرة..شاهد

رثت الفنانة رانيا محمود ياسين والدها النجم الكبير الراحل محمود ياسين بكلمات مؤثرة عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.



وكتبت رانيا محمود ياسين: "كنت عند ابويا💔 النهارده كان واحشني اوي الله يرحمه ويغفرله ويسكنه فسيح جناته هو وكل اموات المسلمين بإذن الله وعتق من النار في هذه الايام المفترجه يارب 🙏 في الفردوس الأعلي في منزلة الشهداء والأنبياء والصديقين يارب 🙏🙏🙏💔💔💔".

وتشارك رانيا محمود ياسين في السباق الرمضاني من خلال مسلسل "الطاووس" بطولة جمال سليمان وسميحة أيوب وسهر الصايغ وهبة عبد الغني وفرح الزاهد وأشرف مصيلحي وأحمد فؤاد سليم، وإخراج رؤوف عبد العزيز.







