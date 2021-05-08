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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

لن نقبل المساس بأمننا المائي.. السيسي ورئيس الكونغو يبحثان أخر تطورات أزمة سد النهضة

الرئيس السيسي يستقبل
الرئيس السيسي يستقبل رئيس الكونغو

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي مساء اليوم بقصر الاتحادية الرئيس فيليكس تشيسيكيدى، رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية، والوفد المرافق له، بحضور سامح شكري وزير الخارجية والدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري و عباس كامل مدير المخابرات العامة".

وقال السفير بسام راضي ، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية ، ان  اللقاء شهد عقد مباحثات منفردة أعقبتها مباحثات موسعة بين وفدي البلدين، حيث رحب الرئيس بالرئيس تشيسيكيدي في بلده الثاني مصر، معرباً عن التقدير للعلاقات التاريخية الوثيقة بين البلدين، والحرص على ترسيخ التعاون المشترك بينهما في شتي المجالات.

وأعرب الرئيس تشيسيكيدي عن تقدير بلاده الكبير لعلاقاتها التاريخية الممتدة والمتميزة مع مصر، خاصةً في ضوء الدور المحوري الذي تضطلع به مصر إقليمياً على صعيد صون السلم والأمن، مؤكداً حرص الكونغو الديمقراطية على تطوير العلاقات في مختلف المجالات.

وأوضح المتحدث الرسمي أن اللقاء تناول التباحث حول آخر تطورات قضية سد النهضة، 

وأكد الرئيس تقدير مصر لجهود الرئيس الكونغولي والثقة في قدرته للتعامل مع ملف سد النهضة، وحرص مصر علي دعم تلك الجهود في اطار المسار التفاوضي برعاية الكونغو الديمقراطية الرئيس الحالي للاتحاد الأفريقي ومشاركة الشركاء الدوليين بهدف الوصول إلى اتفاق قانوني ملزم بشأن قواعد عملية الملء والتشغيل لسد النهضة.

وشدد الرئيس على أن مصر لن تقبل المساس بأمنها المائي وبالتالي ضرورة التوصل للاتفاق القانوني الملزم المنشود، الذي يحافظ علي حقوق مصر المائية ويجنب المنطقة المزيد من التوتر وعدم الاستقرار.

من جانبه اكد الرئيس تشيسيكيدي حرصه خلال المرحلة الراهنة على تكثيف التنسيق بشأن هذه القضية الحساسة لمساعدة كافة الأطراف لتحقيق تقدم في المفاوضات الثلاثية ذات الصلة، مشيداً بالجهد الكبير الذي تبذله مصر سعياً للتوصل لاتفاق عادل ومتوازن حول سد النهضة يراعي مصالح الدول الثلاث.

الرئيس السيسي يستقبل رئيس الكونغو
الرئيس السيسي يستقبل رئيس الكونغو
الرئيس السيسي يستقبل رئيس الكونغو
الرئيس السيسي يستقبل رئيس الكونغو
الرئيس السيسي يستقبل رئيس الكونغو
الرئيس السيسي يستقبل رئيس الكونغو
الرئيس السيسي يستقبل رئيس الكونغو
الرئيس السيسي يستقبل رئيس الكونغو
الرئيس السيسي يستقبل رئيس الكونغو
الرئيس السيسي يستقبل رئيس الكونغو

 

الرئيس عبد الفتاح السيسي الرئيس فيليكس تشيسيكيدى السفير بسام راضي

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