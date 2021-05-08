صلاة العشاء والتراويح من مسجد عمرو بن العاص.. صور

رصد موقع صدى البلد، صلاة العشاء والتراويح من في ليلة القدر، من مسجد عمرو بن العاص بالقاهرة.

الأوقاف تغلق 3 مساجد بالجيزة

أصدرت لجنة إدارة أزمة كورونا بالأوقاف ولجنة القيم والشئون القانونية عدة قرارات حاسمة ، حيث قررت غلق المساجد التالية لعدم التزام بعضها بالوقت المحدد للتراويح وإقامة بعضها لصلاة التهجد :

مسجد التوحيد بمنطقة التعاون بفيصل التابع لإدارة أوقاف الهرم بالجيزة .

مسجد المصطفى بنزلة السمان بمنطقة الهرم التابع لإدارة أوقاف الهرم بالجيزة.

مسجد الهدى والنور الشهير بـــ (مسجد سوسو ) بمنطقة الطوابق التابع لإدارة أوقاف الهرم .

كما قررت اللجنة اتخاذ العقوبات التالية مع المقصرين في عملهم . خصم نصف شهر بدل صعود المنبر من كل من : مدير مديرية أوقاف الجيزة , ومدير إدارة الهرم , ومفتش المنطقة , مع إحالتهم جميعا للنيابة المختصة .

كما قررت إعفاء مدير الدعوة بأوقاف الجيزة من عمله المنتدب عليه .ونقل إمام مسجد التوحيد بمنطقة التعاون بفيصل إلى مديرية أوقاف السويس مع خصم شهر من بدل صعود المنبر .

كما قررت اللجنة إنهاء خدمة عامل مسجد التعاون بفيصل لإخلاله الجسيم بواجبه الوظيفي وفتح المسجد ومصلى السيدات لصلاة التهجد بالمخالفة لكل التعليمات والتنبيهات .

وخصم شهر بدل صعود المنبر من إمام مسجد البشير التابع لإدارة كربة عابد بمديرية أوقاف بورسعيد وخصم ثلاثة أيام من جميع العاملين بالمسجد , وذلك لفتح دورة مياه المسجد بالمخالفة .

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