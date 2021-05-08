عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

صلاة العشاء والتراويح من مسجد عمرو بن العاص.. صور

صلاة التراويح من
صلاة التراويح من مسجد عمرو بن العاص

رصد موقع صدى البلد، صلاة العشاء والتراويح من في ليلة القدر، من مسجد عمرو بن العاص بالقاهرة.

الأوقاف تغلق 3 مساجد بالجيزة

أصدرت لجنة إدارة أزمة كورونا بالأوقاف ولجنة القيم والشئون القانونية عدة قرارات حاسمة ، حيث قررت غلق المساجد التالية لعدم التزام بعضها بالوقت المحدد للتراويح وإقامة بعضها لصلاة التهجد :

مسجد التوحيد بمنطقة التعاون بفيصل التابع لإدارة أوقاف الهرم بالجيزة .

مسجد المصطفى بنزلة السمان بمنطقة الهرم التابع لإدارة أوقاف الهرم بالجيزة.

مسجد الهدى والنور الشهير بـــ (مسجد سوسو ) بمنطقة الطوابق التابع لإدارة أوقاف الهرم .

علامات ليلة القدر .. وهل الشمس تكون بلا شعاع؟ المفتي يجيب

موعد ليلة القدر.. كيف حددها الإمام الشعراوي؟ السر في العدد 7

كما قررت اللجنة  اتخاذ العقوبات التالية مع المقصرين في عملهم . خصم نصف شهر بدل صعود المنبر من كل من : مدير مديرية أوقاف الجيزة , ومدير إدارة الهرم , ومفتش المنطقة , مع إحالتهم جميعا للنيابة المختصة .

كما قررت إعفاء مدير الدعوة بأوقاف الجيزة من عمله المنتدب عليه .ونقل إمام مسجد التوحيد بمنطقة التعاون بفيصل إلى مديرية أوقاف السويس مع خصم شهر من بدل صعود المنبر .

كما قررت  اللجنة إنهاء خدمة عامل مسجد التعاون بفيصل لإخلاله الجسيم بواجبه الوظيفي وفتح المسجد ومصلى السيدات لصلاة التهجد بالمخالفة لكل التعليمات والتنبيهات .

وخصم شهر بدل صعود المنبر من إمام مسجد البشير التابع لإدارة كربة عابد بمديرية أوقاف بورسعيد وخصم ثلاثة أيام من جميع العاملين بالمسجد , وذلك لفتح دورة مياه المسجد بالمخالفة .

1e3635b3-9822-4e35-bfa1-48a328ebee23
1e3635b3-9822-4e35-bfa1-48a328ebee23
2f8732ab-a593-4767-950c-3b15043868f8
2f8732ab-a593-4767-950c-3b15043868f8
3dcc5861-c1f8-4fbf-bed9-11024f7e2ae4
3dcc5861-c1f8-4fbf-bed9-11024f7e2ae4
5cb7bab7-72a8-442a-b07f-60484bdae5e7
5cb7bab7-72a8-442a-b07f-60484bdae5e7
5d345a50-99b1-4c9e-89b6-b08913c4b540
5d345a50-99b1-4c9e-89b6-b08913c4b540
9c34e183-bf35-4d50-9cce-426d7b2a3d0f
9c34e183-bf35-4d50-9cce-426d7b2a3d0f
13fa265a-d60c-4a9a-ab56-df39420338b3
13fa265a-d60c-4a9a-ab56-df39420338b3
390c3597-f465-4633-b51d-d6f58df8fc61
390c3597-f465-4633-b51d-d6f58df8fc61
415de0f7-d134-4f00-a767-d8201dc4a7dd
415de0f7-d134-4f00-a767-d8201dc4a7dd
647e598a-6f7e-49bf-bebc-195686955320
647e598a-6f7e-49bf-bebc-195686955320
993ccbab-5eb3-4b94-aebf-bb2c45588fdd
993ccbab-5eb3-4b94-aebf-bb2c45588fdd
15593d21-8b62-4459-8c21-580bf0ca7303
15593d21-8b62-4459-8c21-580bf0ca7303
450332cc-ecef-4b1c-b4e0-889829573649
450332cc-ecef-4b1c-b4e0-889829573649
7634976a-aac2-46e8-8311-b1873c127c5b
7634976a-aac2-46e8-8311-b1873c127c5b
68787884-1e1c-4ae2-b234-17f57756557b
68787884-1e1c-4ae2-b234-17f57756557b
d4a5c61a-33b9-4698-b123-b75a28ff6614
d4a5c61a-33b9-4698-b123-b75a28ff6614
e798c373-2599-43fe-a595-451719fafd42
e798c373-2599-43fe-a595-451719fafd42
f22e5973-f3ef-4a38-ac77-6d58bb52b3c6
f22e5973-f3ef-4a38-ac77-6d58bb52b3c6
صلاة العشاء صلاة التراويح مسجد عمرو بن العاص الأوقاف ليلة القدر دعاء ليلة القدر

ترشيحاتنا

شاهد.. مواجهات عنيفة بين مقدسيين وقوات الاحتلال قرب باب العامود

بث مباشر لصلاة التراويح من المسجد الأقصى في ليلة القدر

ألمانيا ترفع الراية الحمراء في وجه التنظيمات الإرهابية.. خطوة جديدة لتصحيح المسار

فضل صلاة التهجد.. 23 أمرا تحدث لمُصليها في ليلة 27 رمضان

"خناقة شوارع" بين مصطفى محمد ومدافع بشكتاش فى الدوري التركي ..شاهد

عرف بالصدفة .. كلب يخدع صاحبه ويتناول علبة قفازات طبية كاملة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

باقٍ دقائق معدودة|الصاروخ الصيني فوق مصر بعد قليل ويسقط في هذا التوقيت..تفاصيل

الأقمار الصناعية ترصد سحبًا رعدية وبرقًا فوق القاهرة وهذا ما سيحدث بعد ساعات

بث مباشر.. شاهد الصاروخ الصيني التائه يقترب من الأرض في مشهد مرعب

السيسي لـ رئيس الكونغو: مصر لن تقبل بالمساس بأمنها المائي.. وضرورة التوصل للاتفاق القانوني

بالقانون ..خصم 50 % من أجر الموظف صاحب الأداء الضعيف

بينها القاهرة والإسكندرية.. الطيران السعودي يستأنف رحلاته لـ 43 مطارا دوليا

قرب مصر.. إعلان الطوارئ بدولة عربية استعداداً لسقوط الصاروخ الصيني

وجهة محتملة جديدة.. الصاروخ الصيني التائه سيسقط غداً الأحد في هذا المكان

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تنسيقية شباب الأحزاب تحقق حلم أمريكية مصابة بالسرطان في زيارة مصر

امرأة تكتشف مخابئ مرعبة في منزلها الجديد.. شاهد ماذا وجدت بداخلها .. صور

احذري السكر.. هؤلاء النساء الأكثر عرضة للإصابة بسرطان الأمعاء

من هاتف والدته.. طفل يشتري بـ39 ألف جنيه مصاصات سبونج بوب|صور

فيديو

فيديوجراف.. ماذا يحدث في حي الشيخ جراح على يد الإسرائيليين؟

أماكن متوقعة لسقوط الصاروخ الصيني "فيديوجراف"

فيديوجراف.. الأماكن المحظورة والمستثناة في قرارات رئيس الوزراء

فيديوجراف.. ضوابط صلاة عيد الفطر 2021

المزيد

ساحة رأي

محمد صبري يكتب: الاختيار مش اختيار

بيري محمد تكتب: حديث مع الروح

د. عصام الهادى يكتب: الدعاء والليالى العشر

د. صلاح عبد الجابر عيسى يكتب: الصِّيام

رحاب حمدي عبدالنبي تكتب: يوم العيد

مصطفى الشيمى يكتب : شروق ... !

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أ. د. محمود المتيني

كيف كلّلت مصر تعاونها مع الصين ليصل إلى شراكة شاملة

د. جهاد عودة

المواقع المصرية ومتغيرات الشرق الأوسط: المرونة النفسية

إسلام كمال

السحر الأسود فى رمضان!

د.طارق منصور

شيرين والوحي الإلهي

أحمد فرغلى رضوان

صعيد شبه الصعيد !

مجدي أبوزيد

روحانيات رمضان وتسامح العيد

إيمان الدربي

خلي بالك من زيزي

شريف سمير

نبيذ «الفخرانى».. وخادمه «طريف»!

اﻟﻤﺰﻳﺪ