بمشاركة مصطفي محمد .. جالاتا سراي يهزم باشكتش بثلاثية

حقق فريق جالاتا سراي انتصارًا هامًا على نظيره بشكتاش بثلاثة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما في الجولة الأربعين لبطولة الدوري التركي.

افتتح الهولندي ريان بابل التسجيل لـ جالاتا سراي في الدقيقة 11 بعد تلقيه تمريرة رائعة من زميله جيدسون فيرنانديز، ليقوم باستلام الكرة بشكل رائع ويسكنها في الشباك.

وفي الدقيقة 42، أحرز الجزائري رشيد غزال هدف التعادل لـ بشكتاش من ضربة جزاء، لكن الكولومبي راداميل فالكو أحرز هدف التقدم لـ جالاتا سراي في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول من ضربة جزاء أيضًا.

وفي الشوط الثاني، أكد أردا توران انتصار فريقه بتسجيله الهدف الثالث في الدقيقة 76، ليحقق فريقه نقاط المباراة الثلاث.

وبتلك النتيجة، ارتفع رصيد جالاتا سراي للنقطة 78 في المركز الثالث، فيما توقف رصيد بشكتاش عند 81 نقطة في صدارة جدول ترتيب الدوري.

وشارك مصطفى محمد في المباراة كبديل لفالكاو منذ الدقيقة 63