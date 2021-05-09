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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

جينيسيس شوتينج بريك تشوق محبيها بإطلالة مموهة.. صور

جينيسيس شوتينج بريك تشوق
جينيسيس شوتينج بريك تشوق محبيها بإطلالة مموه| صور

كشفت شركة جينيسيس والتي تعد واحدة من أذرع عملاق صناعة السيارات الكورية هيونداي، عن صور تشويقية جديدة للإصدار G70 شوتينج بريك، بعد أن التقطت العدسات التجسسية صورًا لهذه النسخة منذ أيام قليلة.

 تأتي G70 شوتينج بريك بإطلالة خارجية تحمل ملامح الهاتشباك الرياضية، كما ترتكز على عجلات رياضية كبيرة الحجم، مدعومة بجنوط معدنية باللون الأسود ذات تصميم هندسي متعدد الأضلاع، تحمل العلامة التجارية الخاصة بأجنحة جينيسيس المميزة.  

دعمت السيارة بمنظومة متكاملة للفتحات الهوائية، والتي تمنحها أفضلية التعامل مع الحركة الديناميكي للهواء، مع مصابيح أمامية نحيفة تتخذ المظهر الثنائي، بالإضافة إلى مرايات جانبية كهربائية مدعومة بشرائط LED ضوئية.

و جاءت الناحية الخلفية بمنظومة عادم مزدوجة، مع سبويلر رياضي أنيق مثبت أعلى ناحية الزجاج، و مصابيح خلفية متعددة المقاطع، تزين جانبي السيارة و تتخلل المساحة التخزينية أيضا، و تضم حزمة من وسائل الأمن و السلامة، مثل منظومة المكابح المتطورة المانعة للانغلاق، مع انظمة تعليق رياضية.

و من المتوقع أن تأتي جينيسيس G70 شوتينج بريك بثلاث محركات، الأول رباعي الاسطوانات، بسعة 2000 سي سي، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 249 حصان مع 353 نيوتن/متر من عزم الدوران، بالإضافة لمحرك اخر سداسي الاسطوانات من طراز V6 مزدوج التيربو، بسعة 3300 سي سي، ينتج قوة 365 حصان، و عزم اقصى للدوران يبلغ 510 نيوتن/متر.

 

كما تحتوي على اصدار اخر تيربو "ديزل" سعة 2200 سي سي، قادر على إنتاج قوة 199 حصان، مع عزم أقصى للدوران يبلغ 441 نيوتن/متر، و تضم السيارة شاشة ملونة تعمل باللمس بلغ قياسها 10.25 بوصة، مع عدد 15 مكبر صوت، و نظام ترفيهي مع مقاعد فاخرة من جلد نابا. 

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