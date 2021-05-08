بصحبة محمد دياب.. ملك أحمد زاهر من كواليس نسل الأغراب.. شاهد



نشرت الفنانة ملك أحمد زاهر صورا لها من مسلسل “نسل الأغراب”، وذلك من حسابها بموقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”.

وظهرت ملك احمد زاهر بصحبة النجم محمد دياب وعلقت قائلة: "علي و رغدة 🤍

#نسل_الاغراب @diabel3aw".

وتشارك ملك أحمد زاهر في بطولة مسلسل "نسل الأغراب" مع أحمد السقا، أمير كرارة، مي عمر، دياب، نجلاء بدر، إدوارد، فردوس عبد الحميد، أحمد مالك، أحمد داش، ريم سامى، محمد جمعة، عماد زيادة، وأحمد فهيم، سلوى عثمان والعمل من تأليف وإخراج محمد سامى، وإنتاج شركة سينرجى.