استبعاد رزاق سيسيه من قائمة الاتحاد السكندري.. تعرف على السبب

أعلن حسام حسن المدير الفني للفريق الاول لكرة القدم بنادي الاتحاد السكندري قائمة فريقه استعدادا لمواجهة إنبي غدا ضمن منافسات الجولة الـ 21 من بطولة الدوري المصري.

وجاءت قائمة الاتحاد السكندري كالآتي: محمد صبحى و صبحى سليمان وعمرو خليل وعمرو الميدانى ودايمون لوى والسيد سالم صبرى رحيل وهشام صلاح وعمار حمدى محمود رزق وحسام عاشور وعبد الغنى محمد وخالد الغندور وأحمد راشد وأحمد حجى والصباحى ومروان عطية وأحمد نبيل مانجا وفوزى الحناوى أكوى وروماريو وعبد السميع إبراهيم .

وتخلو قائمة الاتحاد السكندري من الرباعى رزاق سيسيه ومحمد عطوة وخالد قمر ومروان النجار.

ويغيب رزاق سيسيه عن مواجهة إنبي غدا بسبب الإصابة التي يعاني منها ليفضل الجهاز الفني إراحته في لقاء الغد .

وطالب حسام حسن من لاعيبه، بضرورة تحقيق الفوز من أجل مصالحة الجماهير عقب الهزيمة التي تلقائها الفريق أمام النادي الأهلي بهدفين مقابل هدف في الجولة الماضية .