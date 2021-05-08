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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

ياسمين رئيس أمام مؤامرة جديدة وفرصة كبيرة في "ملوك الجدعنة"

ياسمين رئيس
ياسمين رئيس

كعادة فاتن حرفوش (ياسمين رئيس) في مسلسل ملوك الجدعنة، كشفت الحلقة السادسة والعشرون عن مؤامرة جديدة ربما تقع فيها بسبب صديقتها التي تعرّفت عليها في السكن الجديد، التي عرضت عليها القيام ببعض الفيديوهات الإباحية ونشرها على الإنترنت، لكن فاتن حرفوش رفضت بقوة وتشاجرت معها، ولم تكن تعلم أن صديقتها صورت لها فيديو خلسة بينما كانت تغيّر ملابسها في الحمام.

ولم تكف فاتن حرفوش عن الجدعنة التي اشتهرت بها في الحارة، فعلى الرغم من أنها تعيش أصعب أيام حياتها، عندما وجدت حقيبة في المول الذي تعمل فيه، جرت وراء صاحبها حتى ردت له إياها، ليكافئها ويعطي لها الكارت الخاص به، ووعدها بمكافأة كبيرة، فهل هي فرصة لفاتن حرفوش للخروج من هذه الحياة الصعبة؟.

ويُعرض مسلسل ملوك الجدعنة على قناة mbc مصر في تمام الساعة 1 ظهرًا و7 مساءً و12:30 منتصف الليل، وأيضًا على منصة شاهد vip.

ويشارك ياسمين رئيس في بطولة المسلسل النجوم مصطفى شعبان، عمرو سعد، رانيا يوسف، عمرو عبد الجليل، أحمد صفوت، دلال عبدالعزيز، مع ظهور خاص للفنان القدير الراحل يوسف شعبان، ملوكالجدعنة من تأليف عبير سليمان، وإخراج أحمد خالد موسى.

 

مصطفى شعبان يشارك متابعيه كواليس ملوك الجدعنة

ياسمين رئيس بلا مأوى في ملوك الجدعنة

 

ياسمين رئيس عمرو سعد مصطفى شعبان رانيا يوسف مسلسل ملوك الجدعنة

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