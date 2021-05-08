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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

الأقمار الصناعية ترصد سحبًا رعدية وبرقًا فوق القاهرة وهذا ما سيحدث بعد ساعات

خرائط الطقس
خرائط الطقس

تشير آخر صور الأقمار الصناعية بتكون السحب المتوسطة والمرتفعة علي غرب البلاد يصاحبها البرق والرعد احيانا و قد يصاحبها سقوط الامطار عندما تتغير اتجاهات الرياح وتتوافر كميات رطوبة مناسبة.

 

نشرت الهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، آخر صور للأقمار الصناعية وخرائط توزيعات الضغط الجوي والطقس، تظهر تكون السحب المتوسطة والمرتفعة علي غرب البلاد يصاحبها البرق والرعد أحيانا على مناطق مختلفة.

 

وأشارت هيئة الأرصاد الجوية، من خلال صور الأقمار الصناعية التي نشرتها على حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، أنه قد يصاحب تلك السحب سقوط أمطار وذلك عندما تتغير اتجاهات الرياح وتتوافر كميات رطوبة مناسبة.

خرائط الطقس 

وتشهد الأحوال الجوية، غدا الأحد، استمرار حالة الطقس شديد الحرارة على جميع أنحاء البلاد نهارا، وذلك على مناطق الوجه  البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد ، بينما يكون حارا على السواحل الشمالية.

 

ويبقى الطقس غدا معتدلا على جميع الأنحاء ليلا، يصاحب ذلك نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى و الوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، وتكون هناك  فرص أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشماليه والوجه البحرى وسيناء على فترات متقطعة.

 

وحول درجات الحرارة المتوقعة غدا، على القاهرة الكبرى والوجه البحري 41 للعظمى و 24 للصغرى، السواحل الشمالية 30 للعظمى و الصغرى 20، جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر 38 للعظمى و الصغرى 26، شمال الصعيد 34 للعظمى و الصغرى 25، جنوب الصعيد 44 للعظمى و الصغرى 28.

خرائط الطقس

 

الاقمار الصناعية الأرصاد الجوية الطقس غدا درجات الحرارة

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