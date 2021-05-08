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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أسيست صلاح .. ماني يسجل هدف ليفربول الأول في شباك ساوثهمبتون

صدى البلد

تقدم فريق ليفربول على نظيره ساوثهمبتون بهدف دون مقابل، في المباراة التي تجمع الفريقين، في الجولة الخامسة والثلاثين لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

هدف ماني جاء في الدقيقة 30 بضربة رأسية رائعة، بعد تلقيه تمريرة عرضية رائعة من محمد صلاح من الجهة اليمنى، ليتقدم ليفربول بهدف نظيف.

وأعلن الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول، تشكيل فريقه لمواجهة ساوثهمبتون في الجولة الخامسة والثلاثين لبطولة الدوري الإنجليزي.

وجاء تشكيل ليفربول لمواجهة ساوثهمبتون كالآتي:

في حراسة المرمى: أليسون بيكر

خط الدفاع: ترينت ألكسندر أرنولد - ريس ويليامز - ناثان فيليبس - أندرو روبرتسون

خط الوسط: فابينيو - جيني فينالدوم - تياجو ألكانتارا

خط الهجوم: محمد صلاح - ساديو ماني - ديوجو جوتا

يذكر أن ليفربول يحتل المركز السابع في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 54 نقطة، فيما يحتل ساوثهمبتون المركز السادس عشر برصيد 37 نقطة.

يذكر أن مباراة ليفربول أمام مانشستر يونايتد في الجولة الرابعة والثلاثين لبطولة الدوري الإنجليزي قد تأجلت لتقام يوم الخميس المقبل.

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