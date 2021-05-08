محافظ الغربية يبحث مع نواب المحلة سبل حل مشكلات المواطنين

أكد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية أن المحافظة تعمل وفق ميزانية محدودة ونتشارك جميعاً كتنفيذيين وتشريعيين من أجل مصلحة أهالي المحلة، جاء ذلك خلال الاجتماع الذي تم عقده اليوم بحضور الدكتور أحمد عطا نائب المحافظ، النائب محمود الشامي، النائب أحمد شعراوي، النائب عبد المنعم إمام، النائب أحمد بلال والنائب أحمد القناوي أعضاء مجلسي النواب والشيوخ عن مركز ومدينة المحلة.

وتناول الاجتماع آليات تنسيق الجهود بين المحافظة والنواب من أجل عودة مدينة المحلة إلى رونقها، حيث تم مناقشة (منظومة النظافة، الرصف، مياه الشرب والصرف الصحي، مركز شباب المحلة، سور السكة الحديد بسكة المحلة، المنطقة اللوجيستية بالمحلة، المرور ومصنع القمامة).

وناقش المحافظ مع النواب أهم الشوارع المستهدف رصفها في مدينة المحلة ضمن الخطة الاستثمارية القادمة ٢١/٢٢ والتي ستبدأ في يوليو القادم، حيث طالب النواب برصف عدد من الشوارع الحيوية داخل المحلة في تلك الخطة، ومن جانبه أكد المحافظ على موافقته على مقترحات النواب، مشيراً إلى أنه جاري الانتهاء من رصف ٦٣ شارع بمركز المحلة، ١٢ شارع بأول المحلة و١٢ شارع بثان المحلة.