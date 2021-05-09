بالدليل.. عجوز بريطانية تدعى اختطافها من كائنات فضائية 50 مرة

تبلغ من العمر 50 عامًا

في تصريحات غريبة من نوعها ادعت عجوز بريطانية تدعى، باولا سميث، 50 عامًا، اختطافها 50 مرة من قبل كائنات فضائية عن طريق جسم غامض.

وحسب تقرير نشرته صحيفة “ديلي ستار” البريطانية أكدت باولا من مدينة برادفورد الإنجليزية أنها تعرضت للاختطاف من الكائنات الفضائية منذ طفولتها.

وأضافت سميث أن الدليل على كلامها هي كدمات في يدها، معلقًا: “ كل ما يمكنني فعله هو الاستمرار في الحياة كالمعتاد وإلا سأصاب بالجنون ورفض الواقع”.

وشاركت العجوز صاحبة الـ 50 عامًا صورة لكدمات تركها الفضائيين على يدها كما رسمت صورة توضيحية لشكلهم مشيرة إلى أن لديهم تقدم تكنولوجي ليس لدينا.

وتابعت العجوز: “ الفضائين عرضوا لي شرائح لمناظر طبيعية بها نهر جميل تحول إلى اللون الأسود، كما تحولت السماء الزرقاء إلى اللون الأحمر وسرعان ما أدركت أنه فيلم للأرض التي تدمر بسبب جشع الإنسان”.

وواصلت السيدة البريطانية: “المرة الأولى التي رأيت فيها مركبة فضائية كانت عام 1982 حيث كنت في الغابة وكان المكان هادئًا تمامًا ثم بدأت أسمع نبضات قلبي تخفق بشدة في مسار ضيق”.



